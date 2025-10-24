Mort de Michael Smuss, dernier survivant de la révolte du ghetto de Varsovie

Michael Smuss, dernier survivant connu du soulèvement du ghetto de Varsovie, est décédé jeudi à l’âge de 99 ans.

Il y a un mois, l’ambassadeur d’Allemagne en Israël, Steffen Seibert, lui avait remis l’Ordre du Mérite, la plus haute distinction décernée par la République fédérale d’Allemagne, en reconnaissance de son engagement pour la mémoire de la Shoah et pour le dialogue entre l’Allemagne et Israël.

"J’ai été attristé d’apprendre le décès de Michael Smuss", a déclaré vendredi matin l’ambassadeur Seibert. "Il a consacré sa vie à l’enseignement de l’Holocauste. Je n’oublierai jamais l’événement Zikaron BaSalon auquel j’ai participé avec lui. Le mois dernier, j’ai eu l’honneur de lui remettre la Croix fédérale du Mérite."

Né le 15 avril 1926 à Dantzig (aujourd’hui Gdańsk, en Pologne), Michael Smuss avait quitté la ville avec sa famille à la montée du nazisme pour s’installer à Łódź. Là-bas, il avait étudié au lycée Isaac Katzenelson et rejoint un mouvement de jeunesse.

Sa mère possédant un passeport de Dantzig, la famille s'était ensuite séparée : la mère était restée avec sa fille, tandis que Michael et son père avaient rejoint Varsovie, vivant dans le ghetto de 1940 à 1943.

"Dans le ghetto, j’ai été témoin des horreurs infligées par les nazis aux Juifs", racontait-il souvent. "Avec quelques jeunes amis, nous avions rejoint la résistance clandestine. L’objectif était de mettre fin aux atrocités nazies. Je faisais passer des armes en contrebande et fabriquais des cocktails Molotov pour préparer la révolte."

Il expliquait également avoir dû sa survie à un concours de circonstances : "J’étais l’un des derniers survivants du ghetto. Les nazis voulaient montrer un ghetto prospère à des journalistes étrangers, c’est pourquoi ils ne nous ont pas tués. C’était, comme je l’appelle, un effet de la grâce divine."