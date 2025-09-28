Mort du soldat Inbar Avraham, 20 ans, tué dans l'attentat à la voiture-bélier en Samarie

Le sergent-chef Inbar Avraham, 20 ans, originaire de Lotem et combattant au sein du bataillon 890 de la brigade des parachutistes, a succombé dimanche soir à ses blessures après l'attentat à la voiture-bélier survenu au carrefour de Jit, en Samarie. Tsahal a autorisé la publication de son identité et a informé sa famille.

Selon les premières informations, le soldat a été évacué de la scène par les équipes médicales dans un état critique, souffrant d’un grave traumatisme crânien. Malgré les soins intensifs prodigués à l’hôpital, les médecins ont dû prononcer son décès.

L’attentat de Jit s’inscrit dans une vague d’attaques meurtrières qui endeuille Israël depuis plusieurs jours. La semaine dernière, deux soldats avaient déjà perdu la vie lors d’une attaque armée au passage Allenby, perpétrée par un ressortissant jordanien arrivé à bord d’un camion d’aide humanitaire. Les victimes, le lieutenant-colonel (rés.) Yitzhak Harush, 68 ans, de Jérusalem, et le sergent Oren Hershko, 20 ans, de Tel Mond, n’avaient pu être réanimés malgré les efforts du Magen David Adom. Face à cette nouvelle tragédie, l’armée israélienne réaffirme sa détermination à lutter contre la recrudescence d’attentats terroristes en Judée-Samarie et à protéger la population civile comme ses soldats.