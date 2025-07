Mort tragique d’un soldat israélien isolé : Dan Mandel Philipson décède après une tentative de suicide

Articles recommandés -

Le caporal Dan Mandel Philipson, soldat isolé de 19 ans originaire de Norvège, est décédé dimanche, cinq jours après une tentative de suicide lors de son entraînement de base au sein de la 202e brigade de parachutistes, a annoncé Tsahal. Immigré en Israël il y a moins d’un an via le programme Mahal pour volontaires juifs et non israéliens, il vivait au kibboutz Be’erot Yitzhak et participait au programme Reut pour soldats seuls. Sa famille adoptive israélienne, qui l’a accueilli pour les Shabbats et les fêtes, pleure un « soldat discipliné, exceptionnel et aimé ».

Philipson, qui a suivi trois mois de formation à Michve Alon avant de rejoindre les parachutistes, sera inhumé dimanche après-midi au cimetière militaire du mont Herzl à Jérusalem. Sa famille appelle le public à assister aux funérailles. Il est le quatrième soldat à se suicider en deux semaines, dans un contexte où Tsahal enregistre une hausse des suicides : 21 cas en 2024, contre 17 en 2023, selon des données publiées. Les critiques dénoncent le manque de transparence sur ces chiffres, actualisés seulement annuellement. En cas de pensées suicidaires, contactez ERAN au *1201 en Israël ou la ligne 988 aux États-Unis.