Naftali Bennett dément tout lien entre Jeffrey Epstein et le Mossad

L’ancien Premier ministre israélien Naftali Bennett a fermement rejeté les théories du complot relayées par le commentateur américain Tucker Carlson, qui affirmait que Jeffrey Epstein, criminel sexuel notoire, entretenait des liens avec le Mossad. Dans une déclaration publiée sur X ce lundi, Bennett a dénoncé une « vague vicieuse de calomnies et de mensonges » contre Israël, affirmant avec « 100 % de certitude » que le service de renseignement israélien n’a jamais collaboré avec Epstein dans un prétendu réseau de chantage.

« En tant qu’ancien Premier ministre, avec le Mossad sous mon autorité directe, je peux affirmer catégoriquement que l’accusation selon laquelle Jeffrey Epstein travaillait pour Israël ou le Mossad est totalement fausse », a-t-il insisté.

Ces allégations ont resurgi après un mémo du FBI et du département de la Justice américain concluant au suicide d’Epstein, retrouvé mort en prison en 2019, et démentant l’existence d’une liste de clients. Lors du sommet de l'association Turning Point USA à Tampa Bay, Carlson a suggéré, sans preuve, qu’Epstein travaillait pour des services de renseignement, probablement israéliens. « Personne n’ose dire qu’il s’agit d’Israël, comme si c’était tabou. Il n’y a rien de mal à poser la question », a-t-il déclaré. Bennett, qui a occupé le poste de Premier ministre en 2021-2022, a tenu à clarifier la position d’Israël face à ces spéculations, dénonçant leur caractère "infondé" et "diffamatoire".