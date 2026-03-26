Nahariya : Uri Peretz, 43 ans, tué dans une attaque du Hezbollah

Uri Peretz, 43 ans, est l'homme qui a été tué plus tôt ce jeudi lors d’une attaque à la roquette menée par le Hezbollah. L’identité de la victime a été confirmée par les autorités locales.

Selon la municipalité, Uri Peretz, résident de la ville, laisse derrière lui ses parents, son épouse et leurs quatre enfants.

D’après les premiers éléments de l’enquête, l’homme circulait à vélo au moment où les sirènes d’alerte ont retenti. Il aurait tenté de rejoindre un abri à proximité, mais n’a pas réussi à s’y mettre à l’abri à temps. Touché par des éclats, il a succombé à ses blessures.

Cette attaque s’inscrit dans une journée marquée par de multiples tirs en provenance du Liban, visant plusieurs localités du nord du pays. Si la majorité des projectiles ont été interceptés par les systèmes de défense israéliens, certains ont atteint des zones habitées, provoquant victimes et dégâts.

Les autorités israéliennes rappellent régulièrement l’importance de respecter strictement les consignes de sécurité lors des alertes, notamment l’accès rapide aux abris. Malgré ces mesures, le délai très court entre le déclenchement des sirènes et l’impact des roquettes dans certaines zones proches de la frontière rend la protection des civils particulièrement difficile.