"Ne comparons pas avec la Shoah", avertit Smotrich après la libération des otages

Le ministre des Finances Bezalel Smotrich a qualifié d'"erreur grave" la comparaison entre la souffrance des trois otages libérés samedi de la captivité du Hamas et les victimes de l'Holocauste. Cette déclaration intervient après la libération d'Or Levy, Eli Sharabi et Ohad Ben Ami, dont l'état physique alarmant a bouleversé l'opinion publique, les premières estimations suggérant une perte de 30% de leur poids corporel. "La souffrance de nos otages dans la captivité brutale du Hamas est déchirante", a écrit Smotrich sur X/Twitter. "Mais les comparaisons avec l'Holocauste sont une erreur grave". Il a souligné qu'"il n'y a eu qu'un seul Holocauste, et rien, aussi terrible soit-il, ne peut lui être comparé".

Le ministre a également interrogé ceux qui établissent ce parallèle : "Signeriez-vous un accord avec Hitler qui maintient les nazis au pouvoir et leur permet de préparer le prochain Holocauste ?". Une analogie qu'il utilise pour critiquer tout accord potentiel avec le Hamas qui permettrait au groupe terroriste de conserver le pouvoir à Gaza.

"Outre l'importance de ramener tous les otages, le Hamas et tout ce qui lui est lié dans la bande de Gaza et à l'extérieur doivent être détruits et rayés de la surface de la terre. Ainsi, il n'y aura plus personne sur terre qui penserait à kidnapper des Juifs et à les traiter de cette façon", a-t-il conclu.

Cependant, les utilisateurs des réseaux sociaux ont rapidement souligné une apparente contradiction, rappelant que Smotrich lui-même avait établi des comparaisons avec le nazisme. En avril 2024, suite au meurtre du berger Binyamin Achimair, 14 ans, il avait déclaré sur X : "Nous avons affaire à des nazis. Des nazis à Gaza et des nazis en Judée-Samarie".