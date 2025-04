"Ne perdez pas espoir" : le message d'Amit Soussana, ex-otage du Hamas, aux captifs toujours détenus à Gaza

Récompensée par le prix international du courage féminin à Washington, l'ex-otage israélienne s'est confiée à i24NEWS dans un témoignage sur sa captivité et son combat pour les otages encore détenus.

La jeune femme a partagé ses sentiments après cette reconnaissance internationale : "Je crois que je suis encore en état de choc... J'étais pleine de sentiments et submergée, mais j'étais vraiment très fière."

"Je ne me considérais pas comme courageuse"

Lorsqu'on lui demande si elle estime avoir fait preuve d'un courage exceptionnel face à ses ravisseurs, celle dont la vidéo de l'enlèvement par des hommes armés a fait le tour du monde répond avec une sincérité désarmante : "Moi, en détention, je n'ai pas senti que j'étais courageuse. Je me suis battue pendant qu'ils m'emmenaient dans le champ en face de ces terroristes, c'était naturel pour moi." Aujourd'hui encore, Amit peine à s'attribuer cette qualité, même si sa perception a évolué : "Aujourd'hui, je peux vous dire que je peux être dans le monde et ne pas avoir peur. Alors je suis fière de moi. Je suis plus consciente des forces que je possède."

La terreur des bombardements pendant la captivité

L'ancienne otage, qui a grandi à Sdérot près de Gaza, évoque avec une intensité particulière l'expérience traumatisante des bombardements pendant sa captivité : "Toute ma vie, j'ai grandi dans les kibboutz autour de Gaza, je croyais que je savais ce que sont les bombardements. Mais quand vous êtes là-bas, la puissance de cette chose, c'est inexplicable." Elle décrit la peur paradoxale d'être touchée : "Vous entendez les avions qui survolent et vous ne savez pas... Vous savez que vous n'êtes pas la cible, mais vous ne savez pas si vous n'allez pas être touchée. Cette peur d'être touchée justement par ceux qui viennent vous sauver, c'est tellement effrayant, c'est atroce."

Face à l'antisémitisme

Malgré son témoignage devant de nombreuses instances internationales, Amit Soussana exprime sa douleur face à l'antisémitisme qu'elle a observé lors de ses déplacements : "L'antisémitisme, je n'ai pas compris sa taille. En fait, je comprends, c'est énorme, c'est tellement douloureux." Elle ajoute cependant avec détermination : "Mais moi je continuerai à élever la voix, peu importe quoi. Et une cérémonie comme hier, j'espère que ça amènera un changement."

Un message d'espoir aux otages

Interrogée sur ce qu'elle souhaiterait dire aux otages encore détenus à Gaza, Amit Soussana livre un message d'une puissance émotionnelle rare : "Je voudrais leur dire de ne pas perdre espoir. Sachez que peu importe ce qu'on vous raconte, c'est faux. On est tous là, dans le pays et dans le monde. On est à côté de vous, auprès de vous." "On fera tout pour vous faire sortir. Restez encore un peu forts, tenez le coup, et tous nous pensons à vous, on vous aime," poursuit-elle avant de conclure : "Et même alors que je suis là aux États-Unis, ma tête et mon cœur sont toujours auprès de vous. Sachez qu'on va tout faire, on ne va pas arrêter de se battre pour vous jusqu'au dernier retour."

Ce témoignage, au moment où les opérations militaires ont repris à Gaza et où le sort des otages reste incertain, rappelle l'urgence d'une résolution qui permettrait leur libération. À travers la voix d'Amit Soussana résonne celle de toutes les victimes du 7 octobre, dont la résilience force l'admiration, mais dont les cicatrices invisibles témoignent de l'horreur vécue.