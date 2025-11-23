Néguev : les maires préviennent que "le prochain 7 octobre est à nos portes"

Les maires de la région du Néguev ont lancé, dimanche soir à Beer Sheva, un avertissement d’une rare sévérité : selon eux, l’État d’Israël « dort au volant » alors que les conditions d’un nouveau 7 octobre seraient en train de se réunir dans le sud du pays. Réunis en conférence d’urgence à la mairie de Beer Sheva, ils ont affiché une unité totale et une détermination commune : pousser le gouvernement à agir immédiatement pour enrayer ce qu’ils qualifient d’« effondrement sécuritaire » dans leur région.

Au cœur des inquiétudes : une succession d’incidents graves dans le Néguev et les conclusions d’un rapport accablant du Rifman Institute, exposé lors de la réunion. Ce document révèle une prolifération massive d’armes illégales, des trafics par drones en provenance des frontières voisines, ainsi que des intrusions dans des bases militaires pour voler des équipements.

« Nous sommes en plein cœur d’un événement national majeur qui menace l’avenir du pays », ont-ils alerté.

Les maires ont décidé de rédiger, d’ici une semaine, un document de principes qui sera transmis au Premier ministre, aux ministres, aux 120 députés ainsi qu’à toutes les autorités sécuritaires et judiciaires : Tsahal, Shin Bet, police, administration fiscale, procureurs et tribunaux dans l'objectif de parvenir à obtenir un plan national coordonné.

Ils ont également exigé un combat sans compromis contre la polygamie, qu’ils décrivent comme un phénomène déstabilisant, aux conséquences démographiques et sécuritaires lourdes.

« Les habitants du Néguev ne doivent plus vivre dans la peur ! » ont-ils martelé, appelant à traiter le « terrorisme civil » avec la même fermeté que les menaces extérieures : « Comme pour les roquettes, il ne faut pas seulement se protéger : il faut dissuader et vaincre. »

Les élus préviennent : sans changement immédiat, le sud du pays pourrait redevenir le maillon faible de la sécurité nationale.