Netanyahou à Maale Adumim : "Il n’y aura pas d’État palestinien, ce territoire est le nôtre"

Lors d’une cérémonie à Maale Adumim (Judée-Samarie) pour la signature d’un accord de développement urbain, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a réaffirmé avec force son opposition à la création d’un État palestinien. « Il n’y aura pas d’État palestinien. Ce territoire est le nôtre », a-t-il déclaré devant les habitants et responsables locaux.

Netanyahou a rappelé sa première visite dans la région à l’âge de 18 ans, peu après la guerre de 1967, soulignant l’importance historique et biblique de ces terres. Il a annoncé un projet majeur de développement qui devrait doubler la population de Maale Adumim pour atteindre 70 000 habitants dans les cinq prochaines années, marquant « un changement considérable » pour la ville et la région.

Évoquant la guerre en cours, Netanyahou a salué le courage des soldats et la résilience des citoyens israéliens. Il a promis de poursuivre la lutte jusqu’à la libération de tous les otages encore détenus et jusqu’à la défaite totale du Hamas. « Ce qui a commencé à Gaza se terminera à Gaza », a-t-il assuré. Le Premier ministre a également évoqué la confrontation plus large avec l’Iran et ses alliés régionaux, notamment les Houthis. Il a souligné que cette guerre visait à garantir la sécurité d’Israël et à protéger « l’avenir de millions d’Israéliens ». Concluant son discours, Netanyahou a insisté sur la détermination de l’État hébreu : « Nous nous battons pour assurer la pérennité d’Israël et pour réaliser le rêve des générations passées et futures. »