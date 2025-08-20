Netanyahou admet qu’Israël a du "travail à faire" pour séduire la "Génération Z"

Articles recommandés -

Dans un entretien accordé au podcast britannique Triggernometry, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a reconnu que son pays avait encore « du travail à faire » pour convaincre la jeunesse occidentale, alors que les sondages montrent un effondrement du soutien à Israël parmi les jeunes générations.

https://x.com/i/web/status/1958227536468693114 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Les manifestations dénonçant l’action militaire israélienne à Gaza se multiplient dans les capitales occidentales, attirant particulièrement les jeunes. Selon un récent sondage Gallup, seuls 6 % des Américains âgés de 18 à 34 ans ont une opinion favorable de Netanyahou, et à peine 9 % approuvent l’offensive israélienne.

Interrogé sur le risque de voir les futurs dirigeants occidentaux issus de la Génération Z se détourner d’Israël, Netanyahou a concédé qu’« il y a du travail à faire sur Gen Z et dans l’ensemble de l’Occident ». Il estime cependant que cette hostilité découle d’une « campagne plus large contre l’Occident », évoquant un « complot orchestré » visant Israël et ses alliés, sans en préciser les auteurs. Le Premier ministre israélien a par ailleurs salué le soutien « exceptionnel » de Donald Trump, revenu à la Maison Blanche en janvier dernier. « Nous avons eu la chance d’avoir un dirigeant américain qui ne se comporte pas comme les Européens, qui ne cède pas à ces pressions », a-t-il affirmé, visant notamment la France et le Royaume-Uni, favorables à une reconnaissance d’un État palestinien.