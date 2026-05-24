Netanyahou affirme que Trump lui a assuré que le programme nucléaire iranien serait démantelé

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a réagi dimanche pour la première fois publiquement aux discussions en cours entre Washington et Téhéran, affirmant avoir reçu des garanties de Donald Trump concernant le démantèlement du programme nucléaire iranien.

https://x.com/i/web/status/2058561344564089252 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Dans un message publié sur le réseau X, Netanyahou a indiqué avoir échangé samedi soir avec le président américain au sujet du mémorandum d’entente visant à rouvrir le détroit d’Ormuz ainsi que des futures négociations autour d’un accord final avec l’Iran.

Selon le chef du gouvernement israélien, les deux dirigeants ont convenu qu’un éventuel accord définitif devait «éliminer la menace nucléaire». «Cela signifie le démantèlement des sites d’enrichissement nucléaire iraniens et le retrait hors d’Iran des stocks d’uranium enrichi», a déclaré Netanyahou.

Le Premier ministre israélien a également affirmé que Donald Trump avait réitéré le droit d’Israël à agir contre les menaces sécuritaires «sur tous les fronts, y compris au Liban».

Ces déclarations interviennent alors que plusieurs informations de presse indiquent que le projet d’accord actuellement discuté entre Washington et Téhéran ne traiterait pas directement du dossier nucléaire iranien dans sa phase initiale.

Selon ces informations, l’Iran aurait refusé d’inclure immédiatement les questions nucléaires dans le mémorandum d’entente actuellement négocié. Le texte porterait avant tout sur une prolongation de 60 jours du cessez-le-feu ainsi que sur la réouverture du détroit d’Ormuz.

Le dossier nucléaire, les missiles balistiques iraniens et le rôle des groupes armés soutenus par Téhéran seraient renvoyés à des négociations ultérieures.

Le projet inclurait également un cessez-le-feu au Liban avec le Hezbollah, sans toutefois prévoir le désarmement du mouvement terroriste chiite pro-iranien.

Netanyahou a enfin remercié Donald Trump pour son «engagement inébranlable envers la sécurité d’Israël».