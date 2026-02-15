Netanyahou appelle au "démantèlement" de la capacité d'enrichissement d'uranium de l'Iran

Face aux dirigeants juifs américains réunis à Jérusalem, Benjamin Netanyahou affiche sa méfiance envers Téhéran.

President Donald Trump talks with Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu at the Knesset, Israel's parliament, Monday, Oct. 13, 2025, in Jerusalem.
President Donald Trump talks with Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu at the Knesset, Israel's parliament, Monday, Oct. 13, 2025, in Jerusalem. Chip Somodevilla / Pool via AP

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a affirmé dimanche que le président américain Donald Trump était déterminé à « explorer toutes les options diplomatiques » avant d’envisager le recours à la force contre l’Iran. S’exprimant à Jérusalem lors de la 51e conférence des présidents des grandes organisations juives américaines, il a toutefois exprimé son scepticisme quant à la fiabilité de Téhéran : « L’Iran est constant sur un point : il ment et il triche. »

Selon lui, toute entente avec l’Iran doit répondre à des exigences strictes : le retrait complet de tout l’uranium enrichi du territoire iranien, le démantèlement total des capacités et infrastructures d’enrichissement, la limitation du programme de missiles balistiques et la dissolution de « l’axe terroriste » soutenu par Téhéran dans la région. Paraphrasant la maxime de Ronald Reagan, il a conseillé à Washington : « Ne faites pas confiance. Méfiez-vous, et vérifiez toujours. »

Abordant la situation à Gaza, Benjamin Netanyahou a rappelé que l’offensive israélienne, déclenchée après le massacre du 7 octobre 2023, a poursuivi trois objectifs : le retour de tous les otages, le démantèlement des capacités militaires du Hamas et la fin de son contrôle dans le territoire. Il a assuré que l’infrastructure du mouvement terroriste islamiste avait été largement affaiblie, notamment par la destruction de tunnels, et a promis que « Gaza ne représentera plus jamais une menace ».

Malgré deux années de guerre, le chef du gouvernement a présenté l’économie israélienne comme un « mastodonte » porté par l’innovation, la cybersécurité et les investissements étrangers. Il a enfin exprimé l’ambition de positionner Israël à l’avant-garde de l’intelligence artificielle et des technologies quantiques, en partenariat avec les États-Unis.

