Netanyahou appelle au "démantèlement" de la capacité d'enrichissement d'uranium de l'Iran

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a affirmé dimanche que le président américain Donald Trump était déterminé à « explorer toutes les options diplomatiques » avant d’envisager le recours à la force contre l’Iran. S’exprimant à Jérusalem lors de la 51e conférence des présidents des grandes organisations juives américaines, il a toutefois exprimé son scepticisme quant à la fiabilité de Téhéran : « L’Iran est constant sur un point : il ment et il triche. »

Selon lui, toute entente avec l’Iran doit répondre à des exigences strictes : le retrait complet de tout l’uranium enrichi du territoire iranien, le démantèlement total des capacités et infrastructures d’enrichissement, la limitation du programme de missiles balistiques et la dissolution de « l’axe terroriste » soutenu par Téhéran dans la région. Paraphrasant la maxime de Ronald Reagan, il a conseillé à Washington : « Ne faites pas confiance. Méfiez-vous, et vérifiez toujours. »

Abordant la situation à Gaza, Benjamin Netanyahou a rappelé que l’offensive israélienne, déclenchée après le massacre du 7 octobre 2023, a poursuivi trois objectifs : le retour de tous les otages, le démantèlement des capacités militaires du Hamas et la fin de son contrôle dans le territoire. Il a assuré que l’infrastructure du mouvement terroriste islamiste avait été largement affaiblie, notamment par la destruction de tunnels, et a promis que « Gaza ne représentera plus jamais une menace ».

Malgré deux années de guerre, le chef du gouvernement a présenté l’économie israélienne comme un « mastodonte » porté par l’innovation, la cybersécurité et les investissements étrangers. Il a enfin exprimé l’ambition de positionner Israël à l’avant-garde de l’intelligence artificielle et des technologies quantiques, en partenariat avec les États-Unis.