Netanyahou au Qatar : "Expulsez les terroristes ou traduisez-les en justice. Sinon, nous le ferons nous-mêmes"

Articles recommandés -

À la veille du 11 septembre, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a lancé un message direct au Qatar et à tous les pays qui, selon lui, offrent refuge aux terroristes.

« Expulsez-les ou traduisez-les en justice. Sinon, nous le ferons nous-mêmes », a déclaré Netanyahou, faisant référence aux responsables du massacre du 7 octobre, qu’il a comparé aux attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis.

Dans un discours, il a rappelé que ce jour-là, des terroristes islamistes avaient commis « le pire crime contre le peuple juif depuis la Shoah ». Netanyahou a souligné que, tout comme l’Amérique avait traqué les membres d’Al-Qaïda responsables du 11 septembre, Israël poursuivra sans relâche les auteurs des attaques du 7 octobre.

Évoquant la récente frappe israélienne au Qatar, le Premier ministre a accusé Doha d’héberger et de financer le Hamas, offrant à ses dirigeants « des villas luxueuses et un refuge sûr ». « Hier, nous avons agi conformément au principe que les gouvernements n’ont pas le droit d’offrir un abri aux terroristes », a-t-il affirmé, rappelant qu’une résolution similaire avait été adoptée par l’ONU deux semaines après le 11 septembre.

Face aux critiques internationales, Benjamin Netanyahou a dénoncé une hypocrisie flagrante : « Quand les États-Unis ont éliminé Oussama Ben Laden, personne n’a accusé l’Amérique d’agresser l’Afghanistan ou le Pakistan. Au contraire, le monde a applaudi. Aujourd’hui, il devrait applaudir Israël pour avoir défendu les mêmes principes. »

Netanyahou a conclu en réaffirmant la détermination d’Israël à poursuivre ses ennemis « partout où ils se cachent ».