Netanyahou aux Iraniens : "Descendez dans la rue, ne laissez pas ces fanatiques ruiner vos vies"

Articles recommandés -

« Descendez dans la rue. Demandez justice. Protestez contre la tyrannie », a lancé Benjamin Netanyahou dans une allocution en ligne diffusée mardi, appelant les Iraniens à « oser rêver » d’un pays libre.

https://x.com/i/web/status/1955304279465468273 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

S’adressant directement « au fier peuple d’Iran », le Premier ministre israélien a accusé les dirigeants iraniens d’avoir « imposé la guerre des 12 jours » à Israël et de « l’avoir perdue misérablement ». Il a cité les propres mots du président iranien sur la crise interne — « Nous avons des problèmes avec l’eau, l’électricité, l’argent et l’inflation – où n’avons-nous pas de problème ? » — pour souligner « l’effondrement » du pays.

« Dans cette chaleur estivale, vous n’avez même pas d’eau fraîche pour vos enfants », a-t-il déploré, vantant l’expertise israélienne en recyclage et dessalement : « Le jour où l’Iran sera libre, nos experts inonderont vos villes de technologies pour que l’eau coule à nouveau. »

Multipliant les images, Netanyahou a invité à « imaginer skier sur le barrage de Karaj, marcher le long d’un Farahzad verdoyant ou restaurer le lac d’Urmia ». Mais il a accusé Téhéran d’avoir « brûlé des centaines de milliards pour le Hamas, le Hezbollah et les Houthis » plutôt que pour « vos écoles, vos routes et vos hôpitaux ». « Vous, descendants de Cyrus le Grand, méritez bien plus. Ne laissez pas ces fanatiques ruiner vos vies une minute de plus », a-t-il insisté, promettant : « Vous n’êtes pas seuls. Israël se tient à vos côtés. » Concluant par la devise « Iran Baraye Irani » (l’Iran pour les Iraniens), il a repris la célèbre phrase de Theodor Herzl : « Si vous le voulez, ce n’est pas un rêve. » Et d’ajouter : « Si vous le voulez, un Iran libre n’est pas un rêve. »