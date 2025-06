Netanyahou : "Avec des avions de Tsahal au-dessus de Téhéran, Israël va frapper chaque cible du régime des ayatollahs"

Benjamin Netanyahou a livré samedi soir un message vidéo, promettant que les frappes massives contre l'Iran ne constituent que le début d'une campagne militaire destinée à "éliminer la menace existentielle" que représente Téhéran pour Israël. "Nous avons établi un ciel ouvert vers l'Iran. Dans les prochains jours, vous verrez les avions d'Israël survoler les cieux iraniens", a déclaré le Premier ministre.

Cette déclaration intervient après que Tsahal a confirmé avoir opéré pendant deux heures et demie au-dessus de la capitale iranienne, une première historique qui marque "la portée la plus profonde jamais atteinte en Iran". Netanyahou a justifié cette escalade par l'urgence absolue de la situation : "Nous étions à la 90e minute. Il y avait une course à l'armement nucléaire iranien pour créer des bombes atomiques afin de détruire Israël."

Le Premier ministre a révélé avoir visé directement "le site de l'infrastructure nucléaire iranienne destiné à la production de bombes nucléaires" ainsi que "l'équipe de scientifiques qui dirige ces projets". Face aux critiques suggérant qu'Israël n'aurait pas accompli d'avancées significatives, Netanyahou a rétorqué avec fermeté : "C'est une erreur. Nous l'avons fait, et bien fait."

L'ampleur de la menace iranienne transparaît dans les chiffres évoqués par Netanyahou : "Rappelez-vous qu'il y a 20 000 missiles comme ceux-ci en Iran. C'est leur plan. Ils le voient comme un autre composant, en plus du nucléaire, pour détruire l'État d'Israël." Cette projection explique la détermination israélienne à "détruire leurs capacités de production" avant qu'elles n'atteignent leur plein potentiel destructeur.

Articles recommandés -

L'avertissement le plus saisissant du Premier ministre concerne l'avenir immédiat du conflit : "Nous avons frappé partout, à tous les endroits de l'armée des ayatollahs. Ce qu'ils ont ressenti jusqu'à maintenant n'est rien comparé à ce qu'ils ressentiront sous la pression de nos armes dans les prochains jours." Cette promesse d'intensification suggère qu'Israël considère les frappes actuelles comme une simple mise en bouche d'une campagne plus vaste.

Netanyahou a également rendu hommage à la résilience des Israéliens, qualifiant l'opération "Réveil du Lion" de symbole d'un "peuple qui s'est uni et qui s'est surpassé". Malgré les trois civils tués par les missiles iraniens, le Premier ministre a souligné la détermination nationale face à ce qu'il qualifie de "guerre destinée à notre existence".