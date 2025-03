Netanyahou avertit : "L'antisémitisme est une maladie qui menace toutes les sociétés civilisées"

Lors de la conférence internationale sur la lutte contre l'antisémitisme organisée par le gouvernement israélien à Jérusalem, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a qualifié l'antisémitisme de "maladie" menaçant toutes les sociétés civilisées.

Évoquant la période précédant la Shoah, Netanyahou a rappelé que de nombreuses personnes avaient compris que l'antisémitisme croissant en Europe détruirait non seulement les communautés juives mais aussi les civilisations environnantes. "Aujourd'hui, nous lançons un avertissement similaire — le destin des sociétés libres est lié à leur volonté de combattre le fléau de l'antisémitisme", a-t-il déclaré.

Le Premier ministre israélien a souligné que cette haine a resurgi aujourd'hui sous la forme du Hamas et de l'islam radical au Yémen, en Iran, au Liban et à Gaza. "Le 7 octobre, nous avons été surpris par un terrible massacre", a poursuivi Netanyahou. "Ce que nous avons appris ce jour-là, pour ceux qui avaient besoin de l'apprendre, c'est que s'ils l'avaient pu, ces terroristes sauvages du Hamas auraient assassiné jusqu'au dernier homme, femme et enfant." Rappelant les propos de l'ancien chef du Hezbollah Hassan Nasrallah, qui avait comparé Israël à une toile d'araignée avant l'attaque du Hamas en 2023, Netanyahou a fait remarquer : "Maintenant, un an et demi plus tard, Nasrallah n'est plus, Haniyeh n'est plus, et le Hamas a été mis à genoux." S'adressant aux invités internationaux présents à la conférence, parmi lesquels figurait un groupe de politiciens européens de droite, le Premier ministre a conclu : "Merci d'être venus à Jérusalem. Merci de vous tenir aux côtés d'Israël. Merci de vous tenir aux côtés des forces de la civilisation contre les forces de la barbarie."

Cette conférence intervient dans un contexte de préoccupation croissante concernant la montée de l'antisémitisme à travers le monde, particulièrement depuis l'attaque du 7 octobre 2023 et le conflit qui s'en est suivi à Gaza.