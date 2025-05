Netanyahou célèbre Jérusalem dans la Cité de David : "Nous ne permettrons à personne de nous l'arracher"

Dans un lieu chargé d'histoire, au cœur de la Cité de David où le roi biblique établit sa capitale il y a trois millénaires, Benjamin Netanyahou a réaffirmé lundi la souveraineté israélienne sur Jérusalem lors d'une réunion gouvernementale spéciale marquant le 58e anniversaire de sa réunification.

"Nos ennemis ont appelé le massacre qu'ils ont commis 'Déluge d'Al-Aqsa'. Aujourd'hui, ils comprennent bien l'ampleur du déluge et de la destruction qui s'est abattue sur eux", a lancé le Premier ministre, établissant un lien direct entre la guerre actuelle et le statut de Jérusalem. Dans ce décor symbolique où "les pierres de Jérusalem ne sont pas silencieuses", Netanyahou a martelé : "Il n'y a pas de sionisme sans Sion, pas d'Israël sans Jérusalem." Un avertissement sans équivoque : "Si, Dieu nous en préserve, nous abandonnons Jérusalem, nous subirons un massacre bien plus grand."

MAAYAN TOAF / GPO

Le dirigeant a convoqué l'histoire familiale pour illustrer l'attachement juif à Jérusalem, évoquant son grand-père, le rabbin Nathan Mileikowsky qui s'était opposé au plan Ouganda de Theodor Herzl. "Accepter le plan Ouganda aurait rendu toute l'histoire juive dénuée de sens", avait déclaré l'aïeul, soulignant que des générations avaient "versé leur sang" pour la Terre d'Israël. Netanyahou s'est remémoré avec émotion la libération de la Vieille Ville en 1967 : "Je me souviens de la foule se précipitant vers le Mur occidental, de la vibration dans tous les cœurs, kippa ou pas." Une émotion qu'il traduit en engagement politique : "Jérusalem, notre capitale éternelle, ne sera plus jamais divisée."

Au-delà des symboles, le gouvernement a approuvé une série de mesures pour le développement de la ville, avec "des milliards de shekels" investis dans les infrastructures, le logement, les transports et la préservation du patrimoine. Le maire Moshe Léon s'est félicité de ce "partenariat total" avec le gouvernement pour "construire l'avenir de Jérusalem".