Netanyahou déclare à Nikki Haley que Karim Khan de la CPI "cherche à menotter" Israël

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou déclare à Nikki Haley, ancienne ambassadrice américaine à l'ONU en visite de solidarité, que le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, « cherche à menotter » Israël dans sa lutte contre le Hamas, ce qui mettrait en péril toutes les sociétés démocratiques dans leur combat contre le terrorisme. « Cela ne nous arrêtera pas », a-t-il promis.

M. Netanyahou a affirmé qu'il est « surpris et déçu » que l'administration Biden a « renoncé » à soutenir les sanctions contre M. Khan et d'autres responsables de la CPI qui cherchent à obtenir des mandats d'arrêt contre des dirigeants israéliens.

« J'espère que cela ne se produira pas, car il est important d'envoyer un message à la CPI selon lequel les sociétés libres conserveront le droit et la capacité de se défendre », a-t-il déclaré. Mme Haley a répondu que « la majorité des Américains sont aux côtés d'Israël ». « Une victoire pour Israël est une victoire pour l'Amérique », affirme l'ancienne gouverneure de Caroline du Sud et colistière potentielle de Donald Trump. « "Israël combat les ennemis de l'Amérique". « Faites abstraction du bruit - vous savez ce qu'est le travail », dit Mme Haley au public israélien. « Israël continue d'être attentif à chaque vie humaine et à tout ce qu'il fait pour protéger cette vie humaine », dit-elle. Netanyahou promet qu'Israël atteindra tous ses objectifs de guerre : « Il y a des gens qui ne croient pas en une victoire israélienne. Ils ne croient pas que nous puissions atteindre tous nos objectifs de guerre - libérer tous les otages, vaincre le Hamas et, bien sûr, faire en sorte que Gaza ne soit plus une menace pour Israël. Nous y