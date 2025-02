Netanyahou : "Demain sera un jour très difficile pour l'État d'Israël, un jour bouleversant, un jour de chagrin"

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a publié ce mercredi soir, à la veille de la restitution des corps des otages prévue demain (jeudi). Dans ce message, il a déclaré : "Demain sera un jour très difficile pour l'État d'Israël. Un jour bouleversant, un jour de chagrin. Nous ramenons à la maison quatre de nos otages bien-aimés, tombés au combat."

"Nous embrassons les familles, et le cœur de toute une nation se déchire. Mon cœur se déchire. Le vôtre aussi. Et le cœur du monde entier devrait se déchirer, car on voit ici à qui nous avons affaire, à quoi nous avons affaire, à quels monstres. Nous sommes en deuil, nous souffrons, mais nous sommes aussi déterminés à garantir que cela ne se reproduise plus."

Tsahal se prépare au retour des corps des quatre otages jeudi matin, notamment en organisant une cérémonie commémorative à l'intérieur de la bande de Gaza qui sera retransmise aux familles. De plus, l'armée israélienne se prépare également à la possibilité que le Hamas accuse Israël d'avoir tué les otages, et précise que toute allégation de ce type doit être considérée comme non vérifiée. Après analyse des preuves, Tsahal publiera les faits concernant les circonstances des décès.

Les familles des otages décédés seront impliquées dans l'ensemble du processus, du début à la fin. À leur demande, elles resteront chez elles plutôt que dans un lieu désigné, seront accompagnées de représentants de Tsahal et suivront la cérémonie militaire en temps réel, après quoi les images seront diffusées. L'annonce de l'identification des corps sera naturellement communiquée d'abord aux familles, puis au public israélien.