Netanyahou dénonce l'hypocrisie européenne et défend Israël face à la barbarie terroriste

Dans une vidéo publiée ce jeudi soir, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a exposé la vérité sur la guerre imposée à Israël, tout en dénonçant l'aveuglement moral de certains dirigeants occidentaux qui récompensent le terrorisme.

Un couple assassiné pour le seul crime d'être juif

L'horreur qui s'est déroulée à Washington illustre parfaitement la nature de la menace à laquelle fait face Israël. Yaron Lischinsky et Sara Milgrim, deux jeunes diplomates pleins d'avenir, ont été sauvagement abattus par un terroriste qui scandait "Libérez la Palestine" - le même cri de guerre entendu le 7 octobre lors du massacre de 1 200 innocents.

Comme l'a souligné Netanyahou, ce drame n'était pas un crime ordinaire mais un acte antisémite délibéré. Le terroriste n'a pas visé ces victimes par hasard : il voulait tuer des Juifs, exactement comme les nazis du Hamas le 7 octobre qui ont décapité, violé, brûlé vifs des bébés et pris 251 otages.

La lucidité du chancelier Scholz face à la réalité

Netanyahou a rappelé les mots prophétiques du chancelier allemand Scholz après sa visite en Israël : "Ces terroristes du Hamas sont exactement comme les nazis." Cette comparaison n'est pas une exagération mais une analyse lucide de la réalité. Le Hamas et ses soutiens ne cachent pas leur objectif : l'anéantissement total du peuple juif.

Quand ces terroristes crient "Libérez la Palestine", ils ne réclament pas un État mais la destruction d'Israël. C'est le "Heil Hitler" d'aujourd'hui, et il est temps que le monde civilisé le comprenne.

L'erreur tragique des dirigeants européens

Le Premier ministre israélien a dénoncé l'hypocrisie de Macron, Starmer et Trudeau. En exigeant qu'Israël cesse immédiatement ses opérations militaires tout en menaçant de sanctions, ces dirigeants envoient un message clair : ils veulent que le Hamas survive, se reconstruise et recommence. L'argument de Netanyahou sur Gaza est imparable. Pendant 18 ans, ce territoire a fonctionné comme un État palestinien de facto. Résultat ? Le massacre le plus atroce de Juifs depuis la Shoah. Vouloir créer un autre État palestinien après cela relève de l'aveuglement volontaire.

Comme l'a observé le Premier ministre, tout futur État palestinien tombera inévitablement sous contrôle iranien, comme ce fut le cas à Gaza. Prétendre le contraire, c'est ignorer la réalité géopolitique de la région.

La générosité israélienne malgré la guerre

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : 92 000 camions d'aide, 1,8 million de tonnes de nourriture envoyées à Gaza depuis le 7 octobre. Aucune armée dans l'histoire n'a jamais fait preuve d'une telle humanité en plein conflit. Pendant qu'Israël nourrit ses ennemis, le Hamas vole cette aide pour enrichir ses dirigeants et recruter de nouveaux terroristes.

Cette réalité démontre qui sont les vrais responsables de la souffrance palestinienne : non pas Israël qui envoie l'aide, mais le Hamas qui la détourne.

Une stratégie innovante pour protéger les civils

La nouvelle approche proposée par Netanyahou, développée en coordination avec les États-Unis, est révolutionnaire. En faisant distribuer l'aide directement par des entreprises américaines dans des zones sécurisées, Israël contourne les terroristes du Hamas tout en protégeant véritablement les civils palestiniens. Cette initiative prouve une fois de plus qu'Israël cherche à minimiser les souffrances civiles, contrairement au Hamas qui utilise sa propre population comme boucliers humains - un double crime de guerre systématiquement ignoré par les critiques d'Israël.

Trump : un allié qui comprend la réalité

Le contraste entre l'attitude de Trump et celle des dirigeants européens est saisissant. Là où l'Europe cède à la propagande terroriste, l'Amérique de Trump maintient sa boussole morale et soutient la seule démocratie du Moyen-Orient face à la barbarie.

Cette différence d'approche révèle qui comprend véritablement les enjeux de cette guerre civilisationnelle entre les valeurs démocratiques et l'obscurantisme terroriste.

Une guerre de survie sur sept fronts

Netanyahou a qualifié ce conflit de "guerre sur sept fronts" orchestrée par l'Iran. Israël ne fait pas que se défendre contre le Hamas : il protège le monde libre contre l'axe du mal iranien qui menace la paix mondiale. Dans ce contexte, les appels européens à un cessez-le-feu immédiat reviennent à demander à Israël de capituler face au terrorisme international. C'est moralement inacceptable et stratégiquement suicidaire.

La justice de l'histoire

"La justice est avec nous, la vérité est avec nous, l'histoire est avec nous. Face à un ennemi qui célèbre la mort et cultive la haine, Israël représente les valeurs de vie, de liberté et de dignité humaine. Ceux qui soutiennent Israël aujourd'hui seront du bon côté de l'histoire. Ceux qui cèdent aux chantages des terroristes devront répondre de leur aveuglement devant les générations futures", a conclu Benjamin Netanyahou.