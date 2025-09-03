Netanyahou dénonce la violence des manifestants : "Ils menacent de me tuer, moi et ma famille"

Articles recommandés -

Lors d’une déclaration vidéo ce mercredi soir, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a vivement attaqué les manifestants qui s’opposent à son gouvernement, les accusant de franchir toutes les limites de la contestation démocratique.

« Dans une démocratie, manifester est légitime, mais ce qui se passe aujourd’hui n’a plus rien à voir avec une manifestation pacifique », a-t-il affirmé. Netanyahou a dénoncé des actions coordonnées et financées qu’il qualifie de « politiques et extrémistes », accusant les manifestants de vandaliser des biens publics, de bloquer des routes et d’harceler des élus et leurs familles jusque dans les écoles et jardins d’enfants.

Le chef du gouvernement a assuré que lui et sa famille étaient directement visés : « Ils menacent chaque jour de me tuer, moi et mes proches », a-t-il déclaré, dénonçant une campagne de terreur. Selon lui, des manifestants auraient même promis d’encercler sa résidence d’une « ceinture de feu ». Dans la nuit de mardi à mercredi, un incendie s’est déclaré près de son domicile, rue Harlap à Jérusalem, brûlant la voiture de Yoav Bar Yishai, officier de réserve et petit-fils de l’ancien ministre Yaakov Neeman. Netanyahou a accusé les manifestants d’être responsables de cet acte criminel. Il a également fustigé l’absence de réponse policière : « Il n’y a pas d’application de la loi. Sans application de la loi, il y a escalade », a-t-il lancé, appelant les forces de sécurité à agir immédiatement pour rétablir l’ordre et protéger la démocratie israélienne.