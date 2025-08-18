Netanyahou en visite à Ofra : la pression s’intensifie pour l’application de la souveraineté en Judée-Samarie

Articles recommandés -

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, s’est rendu dimanche dans la localité d’Ofra, en Judée-Samarie, à l’occasion du jubilé célébrant les 50 ans de sa fondation. Sur place, il a rencontré le président du Conseil régional de Binyamin et chef du Conseil de Yesha, Israël Gantz, ainsi que d’autres responsables des implantations, qui lui ont demandé de franchir un pas décisif : appliquer la souveraineté israélienne sur l’ensemble de la région.

"Beaucoup de choses que l’on disait impossibles, nous les avons faites, à Rafah comme face à l’Iran. Nous approfondirons notre emprise sur la terre d’Israël", a déclaré Netanyahou, tout en appelant à limiter les déclarations publiques et à privilégier l’action.

Cette demande intervient alors que la dynamique diplomatique internationale semble s’orienter vers une reconnaissance accrue d’un État palestinien. Pour les dirigeants israéliens de Judée-Samarie, attendre une telle décision de l’ONU avant d’imposer la souveraineté reviendrait à "réagir" et à renforcer le récit des adversaires d’Israël. "L’ordre doit être inversé : souveraineté d’abord, et ainsi il n’y aura plus rien à déclarer", a insisté l’un d’eux.

https://x.com/i/web/status/1957318979107897356

Un haut responsable du conseil régional a ajouté que l’absence de décision claire du gouvernement alimentait le vide politique en Judée-Samarie, avec des répercussions directes sur la sécurité des communautés juives. Les chefs du Conseil ont souligné que l’initiative bénéficie déjà d’une large majorité à la Knesset. "Ce n’est pas le moment de demi-mesures", a martelé l’un d’eux. "L’heure est venue d’appliquer une souveraineté pleine et entière sur toute la Judée-Samarie, pour des raisons juives, historiques, morales et sécuritaires."

La visite a également revêtu une dimension symbolique : Netanyahou et Israël Gantz se sont rendus auprès d’un cèdre que le Premier ministre avait planté à Ofra il y a 25 ans. "C’est très émouvant de revenir ici", a déclaré Netanyahou. "J’avais promis d’être présent pour le jubilé, et je l’ai tenu. Cet arbre symbolise l’enracinement de notre peuple sur sa terre et l’élévation de nos branches toujours plus haut."

Le chef du gouvernement a rappelé les pressions constantes, venues de l’intérieur comme de l’extérieur, pour la création d’un État palestinien et l’évacuation des implantations : "Nous avons résisté ensemble, et nous avons accompli la promesse des générations."