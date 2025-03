Netanyahou en visite chez les agents infiltrés de Judée-Samarie : "Nous sommes préparés à l'ouverture d'un front plus large"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a effectué mercredi une visite à la base de l'unité des agents infiltrés de la police aux frontières (Magav) en Judée-Samarie, en présence du chef de la police nationale, le commissaire général Danny Levy, du commandant de la police des frontières, le commissaire Brick Yitzhak, et du commandant de la police des frontières en Judée-Samarie, le commissaire adjoint Nisso Guetta.

"Vous pénétrez à l'intérieur, vous déséquilibrez l'ennemi terroriste, et vous vous en occupez. Nous sommes conscients de la possibilité qu'un front plus important puisse s'ouvrir en Judée-Samarie", a déclaré Netanyahou aux combattants d'élite de cette unité spéciale, connue pour ses opérations d'infiltration en civil au sein de la population palestinienne. Au cours de sa visite, le Premier ministre a reçu un briefing complet du commandant de l'unité, le commissaire adjoint K. (dont l'identité est tenue secrète), sur les nombreuses opérations menées par l'unité depuis le début de la guerre.

Démonstration de force et capacités uniques

Les équipements et les capacités opérationnelles et tactiques uniques des agents infiltrés ont été présentés au Premier ministre. Les combattants ont également effectué des exercices simulant les scénarios auxquels ils font face et se préparent dans le secteur de la Judée-Samarie. Lors d'un échange avec les membres de l'unité, Netanyahou s'est dit impressionné par leur détermination et leur professionnalisme, ainsi que par le sacrifice personnel de chacun d'entre eux pour la sécurité des citoyens israéliens.

Prévenir une possible escalade en Judée-Samarie

À l'issue de sa visite, Netanyahou a déclaré : "Je suis ici en visite dans l'unité des agents infiltrés de Judée-Samarie. C'est notre fer de lance. Ils pénètrent à l'intérieur, déséquilibrent l'ennemi terroriste et s'en occupent. Ils font simplement un travail sacré pour l'État d'Israël."

"C'est important en tout temps, mais c'est particulièrement important en ce moment. Car pendant que nous menons une guerre intense contre le Hamas dans la bande de Gaza, nous sommes conscients de la possibilité qu'un front plus large et plus intense puisse s'ouvrir ici en Judée-Samarie", a-t-il ajouté. "Par conséquent, le travail de l'unité de la police des frontières, de la police israélienne, de Tsahal, la coopération de ces forces avec nos unités spéciales - cela donne énormément de résultats pour votre sécurité, citoyens d'Israël", a conclu le Premier ministre. Netanyahou était accompagné de son chef de cabinet Tzachi Braverman, de son secrétaire militaire, le général Roman Gofman, et de son porte-parole, le Dr. Omer Dostri. Cette visite intervient dans un contexte de tensions accrues en Judée-Samarie, alors qu'Israël a repris ses opérations militaires à Gaza et que les services de sécurité craignent une possible escalade sur plusieurs fronts simultanément.