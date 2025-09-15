Netanyahou et Rubio réaffirment l'alliance américano-israélienne face aux menaces régionales

Articles recommandés -

Lors d’une conférence de presse conjointe à Jérusalem, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le secrétaire d’État américain Marco Rubio ont affiché une unité sans faille entre leurs deux pays, en pleine guerre à Gaza et face à la menace iranienne.

Netanyahou a salué la visite de Rubio dans « la ville éternelle et indivisible de Jérusalem », soulignant qu’elle constitue un « message clair que les États-Unis se tiennent aux côtés d’Israël ». Il a rappelé l’agression de l’Iran et de ses alliés régionaux, affirmant qu’Israël se trouve « en première ligne de la civilisation occidentale ». Le Premier ministre a remercié le président Donald Trump pour sa décision de frapper les installations nucléaires iraniennes, la qualifiant de « message fort au monde ».

Évoquant les massacres du 7 octobre et la détention des otages, Netanyahou a réaffirmé l’engagement d’Israël à « ramener à la maison chaque otage, vivant ou mort » et à « éradiquer le Hamas pour qu’il ne menace plus jamais Israël ». Il a dénoncé la montée de l’antisémitisme dans le monde et les pressions internationales, réaffirmant que l’alliance avec les États-Unis est « plus solide que jamais ». De son côté, Rubio a réitéré le soutien américain, rappelant que « chaque otage doit être rendu immédiatement » et que « l’avenir de Gaza ne peut commencer tant que le Hamas n’est pas éliminé ». Il a également mis en garde contre la menace nucléaire iranienne, soulignant que les ambitions de Téhéran dépassent le Moyen-Orient et peuvent atteindre l’Europe. Le secrétaire d’État a enfin appelé à une mobilisation internationale contre l’Iran et assuré Israël du soutien « indéfectible » de Washington pour assurer la sécurité de la région et la libération des 48 otages encore détenus.