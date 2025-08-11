Netanyahou évoque la "fin prochaine" de la guerre à Gaza lors de l'inauguration du musée de la Knesset

Articles recommandés -

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a participé lundi à la cérémonie d'inauguration du nouveau musée de la Knesset, où il a déclaré qu'Israël "approche de la fin des opérations à Gaza" et œuvre "au retour de tous les vivants comme des morts".

L'événement a également été marqué par une intervention du président Isaac Herzog, qui a défendu l'indépendance judiciaire face aux critiques récentes de ministres et députés contestant les décisions de la Cour suprême. Citant l'ancien Premier ministre Menahem Begin, Herzog a rappelé : "Le tribunal est complètement indépendant, et quiconque dit le contraire porte atteinte aux fondements de la démocratie en Israël. Nous devons tous respecter la dignité du tribunal d'Israël."

Cette prise de position fait écho à la décision de la Cour suprême qui a publié dimanche soir une injonction provisoire suspendant le limogeage de la conseillère juridique du gouvernement, Gali Baharav-Miara. Le juge Noam Sohlberg a précisé que "la décision gouvernementale de licencier la conseillère juridique ne prendra pas effet jusqu'à nouvel ordre".

Le nouveau musée de la Knesset, installé dans la "Maison Frumkin" rue King George à Jérusalem, occupe le bâtiment historique qui abrita le parlement israélien de 1950 à 1966. Cette inauguration, présidée par le président de la Knesset Amir Ohana, le président de l'Etat Isaac Herzog, le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le maire de Jérusalem Moshe Lion, marque la création d'un nouveau centre culturel dans la capitale.

Le musée propose une expérience immersive utilisant l'intelligence artificielle, permettant aux visiteurs de devenir "député d'un jour". Le parcours comprend un escape game sur "les racines de la démocratie", une reconstitution de la salle du gouvernement avec le coffre-fort contenant le protocole secret de l'annonce par Ben Gourion de la capture d'Eichmann, et un salon de l'assemblée plénière où les visiteurs peuvent prendre des "selfies" avec les figures emblématiques de l'histoire israélienne.