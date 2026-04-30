Netanyahou ironise sur la flottille pour Gaza : "Ils continueront à regarder Gaza sur YouTube"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a réagi à l’interception d’une flottille tentant de briser le blocus maritime de Gaza, affirmant que ses participants « continueront à regarder Gaza sur YouTube » après la saisie de leurs navires par la marine israélienne.

Dans un communiqué de son bureau, il a salué l’opération menée dans la nuit, estimant qu’elle s’était déroulée « avec un succès total ». « Bravo à notre marine ! Je lui ai donné pour instruction d’empêcher la flottille de partisans du Hamas d’atteindre les côtes de Gaza. La mission a été pleinement accomplie. Aucun navire ni aucun partisan du Hamas n’a atteint notre territoire, pas même nos eaux territoriales », a-t-il déclaré.

« Ils ont été refoulés et retourneront dans leurs pays d’origine. Ils continueront à regarder Gaza sur YouTube », a-t-il ajouté, dans une formule qui a rapidement suscité des réactions.

Selon les autorités israéliennes, cette flottille constituait une tentative « provocatrice » de contourner le blocus maritime imposé à la bande de Gaza, qu’Israël considère comme légal au regard du droit international, dans le cadre de sa lutte contre le Hamas.

Plusieurs pays et organisations dénoncent régulièrement les restrictions imposées à Gaza, tandis qu’Israël affirme que ces mesures sont nécessaires pour empêcher l’acheminement d’armes au Hamas.