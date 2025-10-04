Netanyahou : "J’espère que nous verrons le retour de tous les otages dans les prochains jours"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a livré samedi soir une allocution, promettant un « tournant historique » pour Israël et exprimant son espoir de pouvoir annoncer, « dès la fête de Souccot », le retour de l’ensemble des otages — vivants et morts — détenus dans la bande de Gaza.

S’exprimant depuis Jérusalem, Netanyahou a affirmé que cet accomplissement serait « le fruit d’années de travail, de persévérance et de foi ». Il a rappelé qu’au début de la guerre, nombre de responsables sécuritaires doutaient de la possibilité de récupérer ne serait-ce qu’un seul otage vivant. « Grâce à la pression militaire et politique, nous avons déjà ramené 207 captifs », a-t-il souligné, ajoutant qu’il restait déterminé à obtenir la libération des 48 derniers.

Le Premier ministre a insisté sur le double volet de son action : la force militaire d’une part, et la diplomatie internationale d’autre part. Il a remercié le président américain Donald Trump pour son « soutien décisif », affirmant que la coordination entre les deux dirigeants avait permis de « faire plier le Hamas » et d’isoler le mouvement terroriste islamiste. Selon lui, la combinaison de cette pression et d’un « processus politique inédit » doit ouvrir la voie à la paix et à une nouvelle configuration régionale. Netanyahou a également évoqué la coopération stratégique entre Israël et les États-Unis, notamment dans la lutte contre les menaces iraniennes. « Ensemble, nous avons éloigné les plans meurtriers de nos ennemis, de Gaza à Téhéran », a-t-il déclaré. Concluant son discours sur une note d’unité nationale, il a salué le courage des soldats et la résilience du peuple israélien : « Ensemble, nous avons changé le visage du Moyen-Orient. Ensemble, nous continuerons à garantir l’avenir d’Israël. »