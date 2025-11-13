Netanyahou : "Je n’admettrai aucune culpabilité, j’examinerai la possibilité d’une grâce"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a accordé une interview à la journaliste australienne pro-israélienne Erin Molan, au cours de laquelle il a abordé une série de sujets hautement sensibles : les menaces du futur maire de New York, Zohran Mamdani, l’offre de grâce transmise par le président américain Donald Trump, ainsi que l’avenir des relations avec la Syrie et l’Autorité palestinienne.

Interrogé sur les déclarations de Mamdani affirmant qu’il l’arrêterait s’il entrait à New York, Netanyahou a balayé ces propos : « Bien sûr que non. Absolument pas. » Il a critiqué le positionnement idéologique du futur maire, estimant que « le socialisme ne fonctionne pas » et qu’un tel cap pourrait mener New York « au déclin et à la faillite ». Il a également mis en garde contre une montée de l’antisémitisme qu’il juge dévastatrice pour les sociétés.

Concernant l’offre de grâce officielle transmise par Trump au président israélien Isaac Herzog, Netanyahou s’est dit prêt à « y réfléchir », tout en martelant qu’il n’admettrait « aucune culpabilité » dans un procès qu’il qualifie « d’absurde » et fondé sur des accusations dérisoires. Il a remercié Trump pour son soutien, qualifiant les attaques judiciaires de « chasse aux sorcières politique » portant atteinte aux intérêts d’Israël comme des États-Unis.

Sur la question du soutien militaire américain, Benjamin Netanyahou a nié tout nouvel accord et a assuré vouloir renforcer l’autonomie de l’industrie de défense israélienne : « Plus d’indépendance, moins de dépendance. »

Enfin, il a confirmé son intention de se représenter au poste de Premier ministre, affirmant que le peuple déciderait, et promettant de conduire Israël vers « un nouvel âge de paix, d’IA et de technologies quantiques ».