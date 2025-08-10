Netanyahou : "Je n’ai pas l’intention de laisser le Hamas au pouvoir, j’ai l’intention de le vaincre"

Articles recommandés -

Lors d’une allocution télévisée ce dimanche soir, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a détaillé les objectifs de l’étape décisive de l’opération "Chariot de Gédéon", marquant selon lui le passage à « la phase qui fera plier le Hamas ».

Benjamin Netanyahou a confirmé que Tsahal contrôle déjà 70 % de la bande de Gaza et que le cabinet restreint a ordonné la conquête des derniers bastions, en particulier la ville de Gaza, qualifiée de « capitale terroriste ». L’objectif : anéantir le Hamas et instaurer une nouvelle administration « ni le Hamas, ni l’Autorité palestinienne », démilitariser totalement le territoire et assurer un contrôle sécuritaire israélien.

Le chef du gouvernement a présenté comme conditions de sortie de guerre le dépôt des armes par le Hamas, le retour de tous les otages vivants et morts, la démilitarisation complète de Gaza incluant la fin de la production et de la contrebande d’armes, le maintien d’un contrôle sécuritaire israélien et la mise en place d’une administration alternative rejetant le terrorisme et l’incitation à la haine. Netanyahou a rejeté les conditions posées par le Hamas, jugées « inacceptables » et assimilées à une « reddition ». Il a rappelé que depuis le début du conflit, 205 otages ont été libérés, et que 20 sont toujours en vie et 30 autres morts se trouvent encore à Gaza. « Je suis déterminé à tous les ramener », a-t-il affirmé, évoquant la douleur des familles. Saluant les succès militaires au Liban, en Syrie et en Iran, le Premier ministre a revendiqué avoir « brisé l’axe iranien » et neutralisé « deux menaces existentielles » : le nucléaire et les missiles balistiques iraniens. Il a néanmoins reconnu que « la victoire n’a pas encore été obtenue », insistant sur la nécessité d’éliminer le Hamas pour garantir la sécurité d’Israël. Face aux pressions internationales appelant à un cessez-le-feu, Netanyahou a répété : « Il n’y a pas d’autre choix que de faire plier le Hamas. Je n’ai pas l’intention de le laisser au pouvoir, j’ai l’intention de le vaincre. » Il a ordonné à l’armée un « calendrier resserré » pour la prise de la ville de Gaza. Clôturant son discours, il a relayé les paroles d’un officier amputé des deux jambes : « Monsieur le Premier ministre, allez jusqu’au bout… continuez à combattre jusqu’à la victoire. » Netanyahou a conclu : « Et grâce à Dieu, nous réussirons. »