Netanyahou : "L’Iran développe des missiles intercontinentaux, les États-Unis sont dans la ligne de mire"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a accordé une interview au podcast du commentateur américano-juif Ben Shapiro.

Il y a mis en garde contre la montée en puissance de l’Iran, affirmant :

« Les Américains pensent être loin de la menace — ils ne le sont pas. L’Iran développe des missiles balistiques intercontinentaux d’une portée de 8 000 kilomètres. Dans leur viseur nucléaire figurent New York, Washington et Mar-a-Lago, le club de golf du président Trump. »

Concernant la guerre à Gaza, Netanyahou a estimé qu’Israël était « proche de la fin du conflit, mais pas encore arrivé au bout » : « En deux ans, nous avons brisé l’axe iranien. Le Hamas n’est pas totalement éliminé — mais nous y parviendrons. Ce qui a commencé à Gaza se terminera à Gaza, avec la libération des otages. » Évoquant la coopération stratégique avec Washington, il a souligné que « l’Amérique d’abord ne veut pas dire l’Amérique seule » et que la technologie militaire israélienne, comme le Dôme de fer ou le missile Arrow, était « cruciale sur le champ de bataille ». Selon lui, le renseignement israélien partagé avec les États-Unis « équivaut au travail de cinq agences de la CIA ».

Benjamin Netanyahou a réaffirmé son objectif de rendre Israël militairement autonome, tout comme il avait, selon lui, rendu le pays « économiquement indépendant dans les années 1990 ».

À propos du président Donald Trump, il a déclaré : « Nous sommes partenaires — Israël est le partenaire junior. L’indépendance du monde libre dépend de la puissance des États-Unis. » Abordant la hausse de l’antisémitisme depuis le 7 octobre, il a dénoncé une « haine des Juifs ancienne et cyclique », rappelant que des soutiens au Hamas étaient apparus « le matin même de l’attaque, avant qu’Israël ne réagisse ».

Il a exhorté les Juifs du monde à « tenir la tête haute » : « Soyez fiers d’appartenir à ce peuple extraordinaire qui a survécu à toutes les horreurs. Défendez-vous des calomnies — nous sommes au cœur de la civilisation occidentale. » Enfin, il a assuré vouloir étendre les accords d’Abraham à d’autres pays musulmans, « une fois la guerre terminée et le Hamas renversé », et dénoncé les manifestations contre son gouvernement comme « des mouvements financés et orchestrés par des minorités soutenues par des puissances étrangères ».