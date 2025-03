Netanyahou : "Le Hamas a rejeté proposition après proposition, les négociations se poursuivront désormais sous le feu"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a prononcé mardi soir une allocution depuis la Kirya à Tel-Aviv, quartier général de l'armée israélienne, pour expliquer la reprise des opérations militaires à Gaza après plusieurs semaines de cessez-le-feu.

"Citoyens d'Israël, pendant de longues semaines, nous avons travaillé sans relâche pour atteindre un seul objectif : épuiser tous nos efforts pour ramener nos otages", a déclaré Netanyahou en ouverture de son discours.

Il a souligné les nombreuses initiatives diplomatiques entreprises par Israël : "Nous avons prolongé le cessez-le-feu pendant des semaines sans recevoir d'otages. Nous avons envoyé des délégations à Doha et au Caire. Nous avons formulé des propositions avec les médiateurs. Nous avons accepté la proposition de l'émissaire américain Witkoff."

"En revanche, le Hamas a rejeté, l'une après l'autre, toutes les propositions", a affirmé le Premier ministre, rappelant son engagement : "Je vous ai promis à plusieurs reprises que si le Hamas persistait dans son refus et ne libérait pas nos otages, nous reprendrions les combats." "Et en effet, nous avons repris les combats – nous avons repris les combats avec force", a-t-il poursuivi, expliquant qu'avec le ministre de la Défense, il avait accepté la recommandation de Tsahal et des services de sécurité de "reprendre une lutte intensive contre le Hamas". "À partir de maintenant, Israël agira contre le Hamas avec une puissance croissante. Et à partir de maintenant, les négociations ne se dérouleront que sous le feu", a averti Netanyahou, assurant que "le Hamas a déjà ressenti la force de notre bras au cours des dernières 24 heures", tout en promettant que "ce n'est que le début".

Netanyahou a réaffirmé les objectifs de guerre d'Israël : "la libération de tous nos otages, l'élimination du Hamas et la garantie que Gaza ne représentera plus une menace pour Israël". S'adressant aux familles des otages, il a déclaré : "Notre engagement et celui des forces de sécurité est d'œuvrer sans relâche pour libérer vos proches, les vivants comme les morts." Le Premier ministre a également critiqué certains commentateurs qui, selon lui, "rapportent des mensonges dans les studios", suggérant que "les recommandations et actions de Tsahal sont motivées par des considérations politiques". Il a qualifié ces allégations de "propagande du Hamas" et a adressé un message au mouvement islamiste : "Ne comptez pas là-dessus. Car rien ne nous arrêtera pour atteindre tous les objectifs de guerre." Netanyahou a également évoqué le tir de missile des rebelles houthis sur Israël plus tôt dans la journée : "Ce soir, les Houthis ont à nouveau tiré des missiles sur Israël. Je vous demande, citoyens d'Israël, de suivre scrupuleusement les instructions du Commandement du Front intérieur, et je vous dis une chose simple et vraie - elles sauvent des vies." Le Premier ministre a conclu son allocution en exprimant sa confiance dans la victoire finale d'Israël : "Nous sommes au milieu de la guerre de renaissance, la guerre des sept fronts, et nous la gagnons ! Mais la bataille n'est pas encore terminée... Nous pouvons les vaincre, et nous les vaincrons. Avec l'aide de Dieu, ensemble nous réussirons et ensemble nous vaincrons." Cette déclaration intervient après une journée marquée par d'intenses frappes israéliennes sur Gaza, qui ont notamment visé et éliminé plusieurs hauts responsables du Hamas, selon l'armée israélienne.