Netanyahou : "Le Hamas sera désarmé, avec ou sans aide étrangère"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé jeudi qu’Israël avait encore “du travail à accomplir à Gaza”, prévenant que toute nouvelle violation du cessez-le-feu par le Hamas entraînerait une riposte immédiate et massive.

S’exprimant lors d’une cérémonie de remise des diplômes d’officiers à Bahad 1, dans le sud d’Israël, le chef du gouvernement a averti que les récents tirs et attaques du mouvement terroriste islamiste seraient suivis de frappes “aussi puissantes” que celles menées ces deux derniers jours.

« Si le Hamas continue à violer explicitement le cessez-le-feu, il subira de puissantes attaques comme celles d’hier et d’avant-hier », a-t-il lancé, précisant : « Nous décidons, et nous agissons chaque fois qu’il est nécessaire de lever une menace immédiate contre nos forces. »

Face aux critiques sur une supposée retenue d’Israël sous pression américaine, Netanyahou a insisté sur l’autonomie de décision de l’État hébreu : « Nous décidons, et nous agissons. » Le Premier ministre a réaffirmé l’objectif stratégique d’Israël : le désarmement total du Hamas et la démilitarisation de Gaza.

« Au bout du compte, le Hamas sera désarmé et Gaza démilitarisée. Si des forces étrangères le font, tant mieux. Sinon, nous le ferons nous-mêmes », a-t-il conclu.