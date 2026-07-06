Netanyahou met en garde Trump contre une vente de F-35 à la Turquie

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a adressé un message public au président américain Donald Trump avant le sommet de l'OTAN, l'appelant à ne pas autoriser la vente d'avions de combat F-35 ni de moteurs d'avions militaires à la Turquie.

Dans une interview accordée à Fox News, Netanyahou a estimé que le gouvernement du président turc Recep Tayyip Erdoğan représente un défi stratégique croissant pour Israël, en raison de son soutien au Hamas, de sa rhétorique hostile envers l'État hébreu et de ses ambitions régionales.

« La Turquie est un grand pays, mais son gouvernement appelle ouvertement à la destruction d'Israël », a déclaré le chef du gouvernement israélien. « Je ne pense pas qu'il faille lui fournir des F-35 ou les moteurs de ses avions de combat, car cela bouleverserait l'équilibre des forces au Moyen-Orient. »

Netanyahou a également accusé Ankara de financer et d'héberger des membres du Hamas, affirmant qu'Israël, contrairement à la Turquie, agit activement contre l'influence régionale de l'Iran.

Interrogé sur les rumeurs de tensions avec Donald Trump, le Premier ministre israélien a rejeté l'idée d'une rupture entre les deux dirigeants.

« Nous sommes d'accord sur presque tout », a-t-il assuré. « Comme entre les meilleurs alliés, il peut y avoir des divergences, mais nous en discutons directement. »

Netanyahou a qualifié Israël de « modèle d'allié » des États-Unis au Moyen-Orient et a exprimé son souhait de travailler avec Donald Trump pour relancer les Accords d'Abraham et élargir la normalisation avec de nouveaux pays arabes.

Selon lui, l'affaiblissement du régime iranien à la suite des récentes opérations militaires ouvre de nouvelles perspectives diplomatiques dans la région.

Le Premier ministre a enfin minimisé l'importance de la forte mobilisation observée lors des funérailles de l'ayatollah Ali Khamenei, estimant que le régime iranien ne se maintient au pouvoir que par la répression et non grâce au soutien de sa population.