Netanyahou minimise les cadeaux reçus : "Milchan est un ami généreux"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a comparu mardi devant le tribunal de district de Tel Aviv dans le cadre de l'affaire 1000, communément appelée "affaire des cigares et du champagne". Face au procureur Yonatan Tadmor, il a défendu les cadeaux reçus du producteur Arnon Milchan et de l'homme d'affaires James Packer.

Netanyahou a rejeté l'accusation d'une "ligne d'approvisionnement" systématique, affirmant que les présents s'inscrivaient dans le cadre de rencontres amicales sporadiques. "La police a comptabilisé 19 rencontres en cinq ans. C'est tout", a-t-il déclaré, ajoutant que Milchan "offrait des cadeaux tout le temps depuis le début, même quand je n'étais pas Premier ministre".

Cherchant à minimiser les quantités, Netanyahou a lancé : "Vous présentez cela comme si j'avais reçu un camion rempli de cigares... Ce n'est pas un camion, ce n'est même pas une camionnette. Messieurs, ce n'est même pas une caisse, c'est rien du tout." Il a affirmé que les quantités avaient été "gonflées de dix fois".

Le procureur a rappelé que Netanyahou avait lui-même qualifié Milchan de "stand mobile de cigares" lors d'un interrogatoire, ce qui contraste avec sa version actuelle de trois ou quatre cadeaux par an. Netanyahou a rétorqué que Milchan était un homme généreux qui offrait cigares et champagne "à tous ses invités de manière habituelle", y compris à Yair Lapid "généreusement".

Confronté au témoignage de Milchan, qui affirme ne pas fumer de cigares et avoir été préoccupé par les quantités offertes craignant que cela "dépasse les limites", Netanyahou s'est emporté : "Give me a break ! Je maintiens qu'il a fumé avec moi socialement une ou deux fois."

L'accusation a présenté les témoignages du chauffeur Yonatan Hasson et de l'assistante Hadas Klein, selon lesquels "99% des cigares achetés" étaient destinés à Netanyahou. Le Premier ministre a violemment attaqué ces témoins : "Je n'ai aucune idée pourquoi ils ont dit ça... Tout était mensonger, ils ont simplement menti. Des menteurs patentés."

Concernant le champagne reçu par son épouse Sara, Netanyahou a reconnu en avoir eu connaissance sans connaître les quantités exactes, invoquant son emploi du temps chargé : "Je travaille parfois 17 heures par jour... Nous nous voyons quelques minutes avant de dormir. Comment pourrais-je savoir quand une bouteille d'Arnon est arrivée ?"

Perdant son calme, Netanyahou a dénoncé : "Quelle mesquinerie discutez-vous ici ? Deux de mes amis m'apportent des cigares parce qu'ils savent que j'aime ça... Au lieu de regarder les extorsions dans la police ! Et les mensonges qui ont détruit des familles !"

En fin d'audience, à la demande du procureur concernant un "sujet sensible" qualifié de "super critique" par Netanyahou lui-même, les juges ont décidé de poursuivre l'audition à huis clos.