Netanyahou nommera l'adjoint de Ronen Bar comme chef intérimaire du Shin Bet

Après l'annulation de la nomination d'Eli Sharvit à la tête du Shin Bet, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou a annoncé mercredi matin que l'actuel adjoint de Ronen Bar, le chef actuel du service de sécurité intérieure récemment limogé, sera nommé chef par intérim jusqu'à la nomination officielle d'un nouveau patron. La raison invoquée est que d'ici au départ de Bar le 10 avril, il ne sera pas possible de faire approuver un chef permanent du Shin Bet par le comité des nominations de hauts fonctionnaires. Il convient de noter que la nomination d'un intérimaire contredit explicitement l'ordonnance émise par la Cour suprême sur cette question. Netanyahou a également annoncé qu'il continuera de s'entretenir avec des candidats au poste.

Lors de la réunion du gouvernement concernant la destitution de Bar de la direction du Shin Bet, il a été décidé qu'il terminerait son mandat le 10 avril, ou lors de la nomination d'un remplaçant. Après que de nombreuses pétitions ont été déposées auprès de la Cour suprême contre cette destitution et la procédure qui s'en est suivie, la Cour a gelé la décision jusqu'à la tenue d'une audience sur le sujet qui se tiendra deux jours avant la fin du mandat de Ronen Bar. Néanmoins, la juge Gila Canfi-Steinitz a autorisé le Premier ministre à continuer de chercher des candidats pour le poste.

La conseillère juridique du gouvernement, Gali-Baharav Miara, a déclaré à la Cour, en réponse aux pétitions, que "la décision du gouvernement souffre de défauts". Elle a ajouté que "la décision de mettre fin au mandat du chef du Shin Bet comportait des défauts substantiels, notamment : l'absence de fondement factuel, la violation de l'obligation d'audience, le risque de conflit d'intérêts et l'impact considérable sur l'indépendance des hauts responsables".

Rappelons que lundi dernier, le Premier ministre israélien avait annoncé la nomination du général de réserve Eli Sharvit au poste de chef du Shin Bet, déclarant être "convaincu qu'il est la personne appropriée pour diriger l'organisation". Cependant, plus tard dans la journée, des voix se sont élevées au sein du Likoud et aux États-Unis contre cette nomination, et seulement un jour après l'annonce, Netanyahou est revenu sur sa décision.