Netanyahou : "Nous accueillons les otages à bras ouverts et nous préparons pour la suite"

Le bureau du Premier ministre israélien a publié un communiqué ce samedi concernant la libération des trois otages détenus par le Hamas, mettant en lumière les défis des négociations et le rôle crucial de la pression internationale.

"Nous les accueillons à bras ouverts", déclare le bureau du Premier ministre, soulignant que des préparatifs ont été mis en place pour accompagner leur réhabilitation, en collaboration avec leurs familles, "après ces longs jours d'agonie en captivité."

Le communiqué révèle également les tensions qui ont précédé cette libération. "Cette semaine encore, le Hamas a tenté de violer l'accord et de créer une fausse crise avec des accusations sans fondement", indique le texte. Selon les autorités israéliennes, c'est la combinaison de deux facteurs qui a permis de débloquer la situation : la présence des forces israéliennes dans et autour de Gaza, et "la déclaration claire et sans équivoque du président Trump".

Le gouvernement israélien affirme travailler "en coordination totale avec les États-Unis" pour obtenir la libération de tous les otages, "tant les vivants que les défunts", dans les meilleurs délais. Le communiqué se termine sur une note déterminée, indiquant qu'Israël est "pleinement préparé pour la suite, à tous égards".