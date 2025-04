Netanyahou : "Nous sommes la génération du renouveau, la génération de la victoire"

Dans un message de voeux publié ce vendredi à la veille de Pessah, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est exprimé sur les célébrations à venir, marquées cette année encore par l'absence de nombreux proches dans les foyers israéliens.

"Mes frères et sœurs, citoyens d'Israël," a commencé le Premier ministre, évoquant la tradition du Seder où les familles se réunissent pour commémorer la libération du peuple juif de l'esclavage. "En ce jour de fête, de nombreuses familles auront des chaises vides : des chaises pour nos proches kidnappés et toujours captifs du Hamas, des chaises pour ceux tombés héroïquement sur le champ de bataille, et des chaises pour nos proches blessés qui luttent pour revenir à la vie dans les services de rééducation."

Face à ces absences douloureuses, Netanyahou a cherché à insuffler espoir et courage en citant les dernières paroles du soldat Elkanah Wiesel : "Ne soyez pas tristes quand vous me direz au revoir. Chantez, soutenez-vous les uns les autres. Parce que nous sommes une génération de rédemption."

S'appuyant sur ce message, le Premier ministre a poursuivi : "En effet, nous sommes la génération du renouveau. La génération de la victoire. Ensemble, nous ramènerons nos captifs, ensemble nous vaincrons nos ennemis, ensemble nous embrasserons nos blessés et ensemble nous inclinerons la tête en mémoire de nos morts."

Benjamin Netanyahou a ensuite repris les mots de la Haggadah : "Certains pensaient que nous allions nous noyer face aux armées ennemies. Mais non seulement nous ne nous sommes pas noyés, mais nous nous sommes relevés comme un seul homme et, d'une main forte et d'un bras tendu, nous avons brisé l'axe du mal. À chaque génération, ils se dressent contre nous – et le Saint, béni soit-Il, et l'esprit de nos guerriers nous sauvent de leurs mains. Pessah casher vesameah pour tout le peuple d'Israël."

La fête de Pessah débutera demain soir et se poursuivra pendant huit jours, commémorant l'Exode des Hébreux d'Égypte et leur libération de l'esclavage.