"Netanyahou préfère les otages morts, c'est moins cher" (Yehuda Cohen)

Yehuda Cohen, père du soldat Nimrod Cohen enlevé le 7 octobre près de Nir Oz, a livré une charge explosive contre Benjamin Netanyahou sur i24NEWS, quelques heures avant l'entretien téléphonique prévu lundi soir entre le Premier ministre israélien et Donald Trump.

"Netanyahou préfère les otages morts que vivants, c'est plus facile de faire sortir des corps, par contre des otages vivants c'est plus compliqué", a déclaré Cohen. Selon lui, le Premier ministre "préfère les morts, c'est moins cher, et puis ils ne parlent pas, ils ne racontent pas ce qu'ils ont vu".

Cette déclaration fait écho au récent rapatriement de trois dépouilles d'otages, que M. Cohen interprète comme une stratégie cynique. "C'est dommage que le Hamas n'ait pas enlevé 2000 personnes, parce que comme ça Netanyahou aurait déjà pu dire qu'il a libéré 1500 personnes", ironise-t-il amèrement.

Articles recommandés -

Un appel désespéré à Trump

Face à ce qu'il considère comme l'inaction du gouvernement israélien, Cohen place tous ses espoirs dans l'intervention de Donald Trump. "Nous n'avons pas le choix que de faire confiance à Trump", confie-t-il, rappelant que "Netanyahou a été le premier à féliciter Biden tout de suite après son élection".

Le père de Nimrod accuse Netanyahou de "prolonger cette guerre sans nécessité, juste pour préserver son gouvernement". Il exhorte Trump à "forcer et obliger Netanyahou à faire son devoir" pour "terminer cette guerre et libérer tous les otages".

Vingt mois après l'enlèvement de son fils, Cohen résume sa situation tragique : "C'est nous qui devons nous battre contre notre gouvernement pour libérer nos proches."