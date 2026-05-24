Netanyahou publie une image générée par IA avec Trump : "L’Iran n’aura jamais l’arme nucléaire"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a publié dimanche sur le réseau X une image générée par intelligence artificielle le montrant aux côtés du président américain Donald Trump, accompagnée du message : «L’Iran n’aura jamais l’arme nucléaire».

Cette publication constitue la première réaction publique indirecte de Netanyahou aux informations faisant état d’un accord en préparation entre Washington et Téhéran.

Selon plusieurs médias américains et israéliens, Israël aurait été largement tenu à l’écart des discussions menées autour d’un possible accord entre les États-Unis et l’Iran. Le projet actuellement évoqué porterait notamment sur une prolongation du cessez-le-feu ainsi que sur la réouverture du détroit d’Ormuz.

Les principales préoccupations stratégiques israéliennes — notamment le démantèlement du programme nucléaire iranien, des capacités balistiques de Téhéran et de son réseau régional de groupes armés soutenus par l’Iran — ne seraient pas clairement réglées dans cette première phase des négociations.

Le projet d’accord inclurait également un cessez-le-feu au Liban avec le Hezbollah, sans toutefois prévoir le désarmement du mouvement terroriste chiite soutenu par Téhéran.

Plus tôt dans la journée, un responsable israélien avait indiqué que Donald Trump avait assuré Benyamin Netanyahou qu’aucun accord final ne serait signé sans garanties empêchant l’Iran d’obtenir l’arme nucléaire. Selon cette source, le président américain aurait également réaffirmé son exigence de voir démantelé le programme nucléaire iranien et transférés hors d’Iran les stocks d’uranium hautement enrichi.

La publication de Netanyahou apparaît ainsi comme un message politique destiné à afficher une coordination étroite avec Washington malgré les inquiétudes israéliennes autour des négociations en cours.