Netanyahou rassure après la polémique et affirme la solidité de l’économie israélienne

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a tenté, mardi soir, de calmer la tempête financière et politique provoquée par ses déclarations de la veille, lorsqu’il avait évoqué la nécessité pour Israël de devenir une “super-Sparta” face à l’isolement international lié à la guerre à Gaza. Lors d’une conférence de presse à Jérusalem, il a assuré qu’il s’agissait d’un “malentendu”, précisant qu’il faisait référence uniquement au secteur de la défense et non à l’économie dans son ensemble.

Netanyahou a affirmé avoir “une pleine confiance dans la solidité de l’économie israélienne”, soulignant que le shekel est plus fort qu’avant la guerre, que la Bourse atteint des niveaux records, que le chômage est historiquement bas et que les investissements étrangers affluent. Il a également noté une baisse des prix de l’immobilier.

Le Premier ministre a reconnu qu’il existe des tentatives d’isoler Israël, mais qu’elles sont “avant tout politiques”. Selon lui, les marchés mondiaux demeurent intéressés par les produits israéliens. “Nos industries de défense connaissent un essor sans précédent, tant en quantité qu’en qualité. C’est dans ce domaine que nous pouvons rencontrer des restrictions politiques”, a-t-il expliqué, appelant à une “indépendance sécuritaire” grâce à la production nationale d’armes et de technologies militaires. Netanyahou a également réagi à la chute des actions à la Bourse de Tel-Aviv survenue après ses propos initiaux. “Il y a eu un malentendu qui a secoué les marchés. Mais les investisseurs comprennent la force de notre économie et la rentabilité d’investir en Israël”, a-t-il déclaré.