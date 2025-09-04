Netanyahou retire la souveraineté en Judée-Samarie de l'ordre du jour d'une réunion sous la pression des Émirats

Articles recommandés -

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a décidé de retirer la question de l’application de la souveraineté israélienne sur la Judée-Samarie de l’ordre du jour d’une réunion prévue ce jeudi, après que les Émirats arabes unis ont qualifié un tel projet de "ligne rouge".

La rencontre portera désormais sur la situation sécuritaire en Judée-Samarie, alors que plusieurs pays devraient annoncer la reconnaissance d’un État palestinien lors de la prochaine Assemblée générale de l’ONU.

Selon les responsables de la défense israélienne, la région se trouve dans une situation explosive en raison d’une grave crise économique et d’une forte instabilité politique. Les services de sécurité mettront en garde les ministres contre le risque que "la Judée-Samarie ne s’embrase instantanément".

Toutefois, les autorités soulignent également une baisse relative des actes terroristes, liée notamment aux opérations militaires et à la présence renforcée de Tsahal dans les camps de réfugiés du nord de la Judée-Samarie.

Mercredi, le ministre israélien des Finances, Betsalel Smotrich, avait appelé à annexer 82 % de la Judée-Samarie, exhortant Netanyahou à soutenir son initiative. Cette déclaration a immédiatement suscité une réaction ferme d'Abu Dhabi, qui a rappelé que toute tentative d’annexion compromettrait gravement les Accords d’Abraham conclus en 2020 et ayant permis la normalisation des relations entre Israël et les Émirats.

Un haut responsable émirati a même averti : "Une telle démarche mettrait en péril les Accords d’Abraham. N’autorisez pas Israël à annexer la Judée-Samarie."

En signant ces accords, les Émirats avaient obtenu l’engagement d’Israël de geler toute extension de sa souveraineté sur les territoires disputés. La tension diplomatique grandit désormais à l’approche de l’Assemblée générale de l’ONU, où le dossier palestinien sera au centre des débats.