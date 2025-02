Netanyahou s'emporte au tribunal : "Il n'y a pas d'État de droit ici"

Une scène tendue s'est déroulée mercredi au tribunal de première instance de Tel-Aviv, où le Premier ministre Benjamin Netanyahou a élevé la voix lors de l'audience consacrée aux affaires de corruption (connues en Israël sous les noms de "dossiers 1000, 2000 et 4000"), s'exclamant : "Ce n'est pas l'État de droit, c'est un montage, c'est évident, vous ne m'empêcherez pas de dire que les témoins ont été extorqués et que de faux témoignages ont été obtenus. Il n'y a pas d'État de droit ici." La procureure Yehudit Tirosh a affirmé que Netanyahu aurait même marmonné "État du lavement", un jeu de mots offensant en hébreu. "C'est ce qu'il a dit ? État du lavement ? J'espère que c'est inscrit au procès-verbal", a-t-elle réagi.

Le tumulte a éclaté après que l'avocat de la défense, Maître Amit Hadad, a accusé l'accusation de "dissimuler des preuves". La procureure Tirosh a immédiatement répliqué : "On ne peut pas faire des suppositions pour nuire à l'accusation. Ce n'est pas suffisant que l'accusé, en tant que Premier ministre, le fasse, nuisant à l'accusation et à la légitimité de l'État de droit. Les preuves n'ont pas été dissimulées et on ne peut pas poser une question basée sur une telle supposition qui est incorrecte."

En début d'audience, Netanyahou a demandé une minute de silence : "Je pense qu'il convient que nous nous levions pour une minute de silence, souvenons-nous contre qui et contre quoi nous nous battons", faisant référence aux funérailles de la famille Bibas, otages assassinés à Gaza. Les juges ont refusé d'interrompre le procès pour permettre de suivre ces obsèques. La juge Friedman-Feldman a répondu sèchement : "Je pense que nous nous souvenons tous contre qui nous nous battons et contre quoi nous nous battons, pour l'instant nous continuons."

Lors de cette 13e journée de témoignage, les juges ont précisé leur décision : "Nous partageons la douleur de la famille et des autres familles des victimes et des personnes assassinées, mais nous maintenons l'audience comme prévu." Cette altercation s'inscrit dans un contexte de tensions croissantes entre Netanyahou et le système judiciaire israélien, alors que le Premier ministre est jugé pour corruption, fraude et abus de confiance dans plusieurs affaires. Netanyahou nie toutes les accusations portées contre lui, qualifiant à plusieurs reprises ce procès de "chasse aux sorcières".