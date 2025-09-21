Netanyahou s'engage auprès du leader druze d'Israël à protéger ses coreligionnaires syriens

Articles recommandés -

Le cheikh Mowafaq Tarif, leader spirituel de la communauté druze en Israël, a révélé dimanche à i24NEWS les engagements pris par le Premier ministre Benjamin Netanyahou concernant un futur accord avec la Syrie. Selon ses déclarations, Netanyahou a promis que tout arrangement avec Damas inclurait le désarmement du sud de la Syrie et des garanties pour protéger la communauté druze locale.

Cette révélation intervient dans un contexte de tensions croissantes concernant le sort des populations druzes en Syrie, particulièrement dans la région de Soueïda, et illustre les préoccupations israéliennes pour cette minorité religieuse présente des deux côtés de la frontière.

Silence sur la question des otages druzes

Cependant, le cheikh Tarif a également révélé les limites des discussions avec Netanyahou. Lors de leurs entretiens, la question des otages druzes a été soulevée, mais le Premier ministre israélien n'a pas répondu à cette préoccupation et a refusé de s'engager à aider sur ce dossier sensible.

Cette réticence contraste avec les promesses obtenues précédemment auprès des États-Unis. En août dernier, lors d'une rencontre entre le cheikh Tarif et l'émissaire américain pour le Liban et la Syrie Tom Barrack, les représentants américains s'étaient engagés à traiter la question des otages druzes ainsi que l'établissement d'un corridor humanitaire.

Des questions d'autonomie et d'annexion évitées

Fait notable, certains sujets sensibles n'ont pas été abordés lors des discussions avec Netanyahou. La question de l'autonomie pour la région de Soueïda ainsi que d'éventuelles demandes d'annexion israélienne n'ont pas figuré à l'ordre du jour des négociations, suggérant une approche prudente des deux parties sur ces questions géopolitiquement explosives.

Ces révélations éclairent les coulisses de la diplomatie israélienne concernant la Syrie et témoignent de l'influence politique du leader druze, qui agit comme un intermédiaire crucial entre les communautés druzes des deux côtés de la frontière. Le cheikh Tarif a multiplié les appels ces derniers mois pour qu'Israël protège les Druzes syriens, face aux violences qui affectent cette communauté minoritaire.

L'engagement de Netanyahou sur le démantèlement des armes dans le sud syrien pourrait constituer un élément clé de toute normalisation future entre Israël et la Syrie, alors que les deux pays n'ont toujours pas signé d'accord de paix formel depuis l'accord de désengagement de 1974.