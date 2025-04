Netanyahou sur les opérations à Gaza : "Nous prenons le contrôle de 'l'axe Morag' - ce sera un second Philadelphie"

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a révélé ce mercredi soir que Tsahal a élargi ses opérations dans la bande de Gaza au cours de la nuit dernière. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Netanyahou a déclaré : "Nous prenons le contrôle de 'l'axe Morag'. Ce sera un second Philadelphie, un axe Philadelphie supplémentaire."

Il a poursuivi en expliquant : "Car nous sommes maintenant en train de diviser la bande de Gaza et nous augmentons la pression étape par étape, pour qu'ils nous rendent nos otages. Et tant qu'ils ne les rendront pas, la pression augmentera jusqu'à ce qu'ils le fassent."

Le Premier ministre a également affirmé : "Cette nuit, dans la bande de Gaza, nous avons changé de vitesse. Tsahal s'empare de territoires, frappe les terroristes, détruit les infrastructures", avant d'ajouter : "Nous sommes déterminés à atteindre les objectifs de guerre, et nous agissons sans relâche, avec une ligne claire et une mission claire. Avec l'aide de Dieu et de nos héroïques soldats - nous y parviendrons aussi."

Cette annonce intervient alors que les opérations militaires israéliennes se poursuivent dans différents secteurs de la bande de Gaza, avec une attention particulière portée au contrôle des axes stratégiques. L'axe Morag, situé dans le sud de la bande de Gaza, représente un corridor clé dont le contrôle permettrait à Israël de diviser davantage le territoire et d'exercer une pression supplémentaire sur le Hamas.

La référence à "Philadelphie" évoque le corridor du même nom le long de la frontière entre Gaza et l'Égypte, dont le contrôle est considéré comme crucial par Israël pour empêcher la contrebande d'armes vers Gaza.