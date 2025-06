Analyse | Netanyahou, Trump et l’absurde saga judiciaire israélienne

Articles recommandés -

Les prises de position répétées de Donald Trump en faveur de l’annulation du procès de Benjamin Netanyahou frisent l’obsession, mais elles ne sont pas anodines. Elles reflètent une communion de destin entre deux dirigeants qui se considèrent victimes d’un "deepstate" judiciaire, déterminé, selon eux, à entraver leur gouvernance. Ces déclarations traduisent également une coordination étroite entre les deux hommes. Trump admire les vainqueurs, surtout ceux qui, comme Netanyahou, usent de la force pour triompher.

En s’exprimant par deux fois en soutien au Premier ministre israélien, Trump a sorti ce procès de l’impasse où il s’enlisait. Il a mis en lumière l’absurdité d’une situation où Netanyahou, d’un côté, répond à des accusations futiles – comme la taille d’une poupée Bugs Bunny offerte il y a 29 ans par un producteur hollywoodien à son fils – et, de l’autre, orchestre l’opération militaire audacieuse "Réveil du Lion", envoyant 200 avions de chasse vers Téhéran. Cette incohérence n’a pas échappé à un Trump manifestement bien informé.

Merci, Monsieur le Président. Quelques jours après le bombardement de Fordo, vous avez rappelé l’absurde spectacle que représente, depuis plus de cinq ans, ce procès au tribunal de district. Dans un État en guerre, il est inconcevable qu’un Premier ministre passe son temps à répondre à des accusations floues. Votre intervention, bien que juridiquement déplacée et proche de l’ingérence – comme l’avait fait Joe Biden en soutenant l’opposition israélienne contre la réforme judiciaire –, a le mérite de secouer les consciences.

Cependant, vos chances de succès sont minces. En Israël, annuler ce procès nécessiterait que le procureur abandonne les charges, un scénario impensable qui sonnerait le glas du Parquet.

Une grâce du président Herzog est tout aussi improbable, car elle exigerait une condamnation préalable et une demande de Netanyahou, ce qu’il refuse. De plus, certains secteurs de la justice israélienne, animés par une hostilité viscérale envers "Bibi", percevraient un tel renoncement comme une défaite plus humiliante que celle infligée récemment à l’Iran. En jetant ce pavé dans la mare, vous avez peut-être poussé le "Lion d’Israël" à se réveiller sur le front judiciaire. Vous l’incitez à trouver une solution audacieuse pour clore cette saga, qui traite l’architecte d’une guerre historique comme un vulgaire délinquant. Merci, Monsieur le Président, pour ce coup de pouce, même s’il s’inscrit dans un "big deal" régional à votre image. Votre franc-parler nous a montré à quel point nous sommes hors sujet. Mais soyez rassuré : après avoir planifié l’opération en Iran, Netanyahou saura retourner cette obsession judiciaire à son avantage. Paradoxalement, laisser ce procès aller à son terme pourrait même servir ses intérêts électoraux, lui qui vient d’écrire une page glorieuse de l’histoire d’Israël.