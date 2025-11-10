Netanyahou veut une commission d’enquête "consensuelle" sur le 7 octobre

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré lundi vouloir créer une commission d’enquête nationale sur les événements du 7 octobre « bénéficiant du soutien le plus large possible » au sein du public israélien. Il a estimé qu’une commission d’État nommée par la Cour suprême serait rejetée « par au moins la moitié du pays », en raison de la méfiance d’une partie de la droite envers l’institution.

« La commission doit être équilibrée, entendre tout le monde et mériter la confiance du public », a affirmé le chef du gouvernement, ajoutant que seul un accord national large pourrait garantir sa légitimité.

Netanyahou a cité en exemple la commission bipartisane américaine mise en place après les attentats du 11 septembre, où « républicains et démocrates ont travaillé ensemble pour tirer les leçons de la tragédie ».

Il a assuré qu’il serait « le premier à se présenter devant elle pour répondre à toutes les questions », tout en soulignant que « chacun devra rendre des comptes ».

Le Premier ministre a appelé à examiner « tous les aspects, diplomatiques, sécuritaires et de renseignement » des défaillances du 7 octobre. Ses détracteurs l’accusent toutefois de vouloir mettre sur pied une commission gouvernementale sous son contrôle, dotée de pouvoirs plus limités qu’une véritable commission d’État.