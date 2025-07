Netanyahu promet de protéger les Druzes et dénonce des menaces contre sa vie

Articles recommandés -

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s’est exprimé lors d’une cérémonie commémorative pour le 85e anniversaire de la mort de Zeev Jabotinsky. S’adressant aux violences à Soueida, il a déclaré : « Nous ne pouvons pas rester indifférents face aux images terribles. Nous n’abandonnerons pas nos frères druzes ; nous sécuriserons la zone au sud de Damas. » Il a aussi évoqué l’opération Am Kalvi contre l’Iran : « Jabotinsky avait alerté avant la Seconde Guerre mondiale. Nous n’avons pas attendu la dernière minute, nous avons agi contre les missiles balistiques et les sites nucléaires iraniens. »

Concernant Gaza, Netanyahu a affirmé : « Après le massacre du 7 octobre, nous avions deux choix : capituler ou riposter. Nous nous sommes levés pour démanteler le régime du Hamas, libérer les otages et éradiquer le terrorisme. » Il a salué la jeunesse israélienne comme « le peuple de la victoire ». Enfin, il a dénoncé des « menaces concrètes » contre sa vie, imputant une « faiblesse » des autorités judiciaires : « L’application de la loi doit changer. » Ces propos, dans un contexte de tensions régionales et internes, reflètent la fermeté de Netanyahou face aux défis sécuritaires et aux critiques internationales.