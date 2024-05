Nikki Haley visite les communautés frontalières de Gaza et accuse la Chine, la Russie et l'Iran d'être à l'origine du 7 octobre

En visite dans les communautés touchées par le massacre du 7 octobre, l'ancienne ambassadrice des États-Unis aux Nations unies, Nikki Haley, a accusé la Russie et la Chine d'être responsables des ravages causés par le Hamas.

Accompagnée de Danny Danon, membre du Likoud, Nikki Haley prévient que "si vous pensez que cela n'arrive qu'en Israël, vous vous trompez, cela pourrait absolument se produire aussi en Amérique". Mme Haley affirme que le 7 octobre a été "orchestré par l'Iran. Il a été aidé par les services de renseignement russes. Et il a été alimenté par l'argent de la Chine. Ne le niez pas", a-t-elle affirmé.

https://twitter.com/i/web/status/1795094601990074753 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"La Chine a financé l'Iran pendant tout ce temps. Les services de renseignement russes les ont aidés à savoir où tout se trouvait. L'Iran les a aidés à s'entraîner. Ce n'est donc pas que le Hamas. Ce sont tous des meurtriers et des complices", déclare-t-elle sur le terrain où se trouvait le poste de police de Sderot avant d'être détruit lors de l'attaque. "Si nous voulons vraiment que cela ne se reproduise plus jamais, nous devons être honnêtes et sincères avec nous-mêmes, en nous demandant qui a fait cela." Le déplacement de l'ancienne gouverneure de Caroline du Sud intervient alors que les spéculations vont bon train sur la possibilité qu'elle brigue une place en tant que vice-présidente de Donald Trump, qu'elle a battu lors des primaires présidentielles.