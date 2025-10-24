Nir Oz fait ses adieux à Aryeh Zalmanovich, assassiné en captivité

Le kibboutz Nir Oz a accompagné ce vendredi à sa dernière demeure Aryeh (Zalman) Zalmanovich, l’un de ses fondateurs, âgé de 85 ans, enlevé le 7 octobre et assassiné en captivité après plus de deux ans de souffrance.

Fidèle à l’esprit de l’homme de la terre qu’il était, sa famille avait gardé la paille de la moisson pour son enterrement. Ce vendredi, la terre qu’il a labourée toute sa vie, à Nir Oz, l’a enfin accueilli.

Né en 1938 à Haïfa, fils unique de Tzvi et Armina, Zalman avait perdu sa mère à six ans avant d’être élevé avec tendresse par sa belle-mère. À 13 ans, il rejoint le mouvement HaShomer HaTzair, où il rencontre ceux qui deviendront les pionniers de Nir Oz. Avec son épouse Ruth, il y fonde son foyer et élève leurs fils, Boaz et Yoav.

Agriculteur passionné, spécialiste du blé, Zalman travailla toute sa vie dans les champs du kibboutz. Même affaibli par l’âge, il continuait à se rendre chaque jour au gédash (coopérative agricole) en klonit, vêtu de son bleu de travail.

Dans l’émotion et la dignité, le kibboutz a salué un homme de dévouement, de simplicité et d’amour pour la terre. Comme le dit la chanson citée à ses funérailles :

« Elle m’enlacera dans un souffle chaud… Maman Terre. »