Niv Peretz, policier israélien, tué lors d'une poursuite contre des trafiquants d'armes

Le sergent-major Niv Peretz a été identifié comme le policier abattu dimanche soir lors d'une poursuite contre des trafiquants d'armes dans le village de Zalafa, dans le conseil régional de Ma'ale Iron, près d'Umm al-Fahm, selon les informations autorisées à la publication ce matin.

Le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir a rendu hommage au policier tombé : "C'est avec une grande tristesse et une profonde douleur que j'ai appris l'assassinat du policier Niv Peretz, qui est tombé dans l'exercice de ses fonctions après avoir été abattu par de vils criminels lors d'une opération policière dans la région de Ma'ale Iron."

"Niv a sacrifié sa vie pour la sécurité des citoyens israéliens, et son courage ne sera pas oublié", a ajouté le ministre, promettant de "poursuivre les criminels jusqu'au bout" et que "la justice les atteindra partout où ils tenteront de se cacher".

Le drame s'est produit lors d'une opération dans laquelle les forces de police poursuivaient un tracteur transportant des suspects dans une zone ouverte près de Ma'ale Iron. Au cours de la poursuite, des coups de feu ont été tirés depuis le véhicule en direction des enquêteurs. Peretz a été grièvement blessé et son décès a été constaté par la suite.

Le commissaire général de la police Danny Levy a également réagi à cette tragédie : "Nous nous inclinons devant la mort de l'enquêteur Niv Peretz, tombé dans l'exercice de ses fonctions lors d'une opération. Le sergent-major Peretz a agi avec détermination et courage dans le cadre d'une opération visant à déjouer un trafic d'armes."

"La police israélienne a payé cette nuit un prix insupportable. Nous continuerons à tout faire dans notre guerre acharnée contre la criminalité dans la société arabe en particulier et la criminalité en général", a conclu le commissaire.